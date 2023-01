Marketmind : Garder le cap jusqu'à l'IPC

Aucune nouvelle de la Fed ne semble être une bonne nouvelle ces jours-ci.

Les marchés ont poussé un soupir de soulagement collectif en constatant que la première sortie de mardi 2023 du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a évité tout signal sur les taux directeurs et qu'il n'a pas réitéré les messages plus bellicistes de ses collègues la veille.

Au lieu de cela, M. Powell a parlé de l'indépendance de la banque centrale par rapport à l'influence politique et de la façon dont la Fed devrait se tenir à l'écart de questions telles que le changement climatique, qui ne relèvent pas de son mandat établi par le Congrès.

Peut-être sagement, le président de la Fed a tenu son conseil avant le rapport critique de jeudi sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre - qui est maintenant le principal point de mire de la semaine pour les marchés mondiaux.

Les actions dans le monde entier étaient en hausse mercredi, les futures de Wall Street étant légèrement positifs avant l'ouverture. Les rendements du Trésor à dix ans ont baissé avant une vente aux enchères de nouveaux titres plus tard dans la journée et le dollar est resté stable.

Mis à part les runes de la Fed, le tableau économique pour l'année à venir s'est peu amélioré au cours de la nuit, avec une certaine inquiétude concernant la saison des bénéfices des entreprises qui se déroule cette semaine.

Mardi, la Banque mondiale a presque réduit de moitié ses prévisions de croissance pour 2023, au bord de la récession pour de nombreux pays - citant l'impact de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation et les problèmes énergétiques liés à la guerre de la Russie en Ukraine.

Elle prévoit désormais une croissance du PIB mondial de 1,7 % l'année prochaine, soit le troisième plus mauvais résultat en 30 ans, éclipsé seulement sur cette période par l'effondrement de 2009 après le krach bancaire mondial et le choc de la pandémie en 2020. Ses précédentes prévisions de juin avaient établi la croissance de 2023 à 3,0 %.

Alors que la publication de l'IPC américain de jeudi devrait renforcer l'image de désinflation, certains signes montrent à quel point la hausse des prix peut être difficile à maîtriser ailleurs dans le monde.

Les prix à la consommation australiens ont montré que l'inflation annuelle s'est accélérée pour atteindre 7,3 % en novembre, après une baisse surprise à 6,9 % le mois précédent, en raison de l'augmentation du coût des voyages et de l'hébergement pendant les vacances.

Alors que les investisseurs américains attendent les résultats du quatrième trimestre des grandes banques ce vendredi, certains des premiers rapports de résultats européens ont attiré l'attention.

Les actions de l'assureur britannique Direct Line se sont effondrées de près de 30 % après avoir supprimé son dividende final pour 2022 suite à une flambée des sinistres. Son homologue Admiral a également baissé de 15 %.

La situation du commerce de détail de Noël au Royaume-Uni était toutefois meilleure. L'action JD Sports a grimpé de 4,8 % après que le détaillant de vêtements et de chaussures a annoncé une croissance totale de ses revenus de plus de 20 % pour six semaines à l'approche de Noël. L'épicier Sainsbury a également relevé ses perspectives de bénéfices grâce aux ventes des fêtes.

Bien que la détente des prix de l'énergie et un hiver doux aient quelque peu amélioré la situation économique dans la zone euro, les problèmes restent évidents. Les commandes des sociétés d'ingénierie allemandes ont enregistré une baisse à deux chiffres pour le deuxième mois consécutif en novembre, la demande de la zone euro ayant particulièrement chuté, a déclaré mercredi l'association d'ingénierie VDMA.

Dans l'actualité des entreprises, Bayer a augmenté de 2 % après que Bloomberg a rapporté que l'investisseur activiste Bluebell fait pression pour un démantèlement du géant pharmaceutique.

Les actions de Hong Kong ont atteint un nouveau sommet de six mois grâce aux espoirs d'un fort rebond économique après la pandémie de COVID-19 et aux valeurs escomptées.

Les prix du cuivre ont atteint un nouveau sommet de 6 mois et demi, aidés par les espoirs d'une meilleure demande chinoise pour le métal et la récente baisse du dollar. Les prix de l'or ont atteint leur plus haut niveau depuis mai.

La Chine a introduit des restrictions de transit pour les ressortissants sud-coréens et japonais mercredi, dans le cadre d'une escalade diplomatique sur les restrictions COVID-19 qui entache la grande réouverture de la deuxième plus grande économie du monde après trois ans d'isolement.

Dans le secteur bancaire, le personnel de Goldman Sachs se prépare à apprendre s'il conservera son emploi mercredi, alors que la banque d'investissement américaine entame une vaste campagne de réduction des coûts qui pourrait réduire par milliers ses 49 000 employés dans le monde.

Événements à venir et publications de données qui pourraient orienter les marchés américains et mondiaux plus tard dans la journée de mercredi :

* Le Trésor américain met aux enchères des billets à 10 ans