Marketmind : Gardez votre calme, prenez des risques

Les données sur l'inflation américaine pour le mois de décembre sont tombées et, bien que la réaction du marché ait été un peu modérée par rapport aux récentes publications et à l'engouement qu'elles ont suscité, le message dominant pour les investisseurs était clair : restez calme et prenez des risques.

Une décision sur les taux d'intérêt de la Banque de Corée et les données commerciales chinoises sont les principaux événements en Asie, mais les marchés devraient ouvrir en force après la hausse des actions mondiales, la baisse des rendements obligataires et le resserrement des spreads de crédit jeudi.

Pas de vendredi 13 de mauvais augure ici.

La hausse annuelle des prix à la consommation aux États-Unis en décembre a ralenti comme prévu et les prix mensuels ont baissé pour la première fois depuis 2020, des chiffres qui suggèrent que la Fed est plus près de maîtriser l'inflation et donc plus proche de la fin de son cycle de hausse.

Étant donné que certains des plus grands mouvements intrajournaliers des marchés financiers l'année dernière ont eu lieu les jours d'inflation américaine, la réaction de jeudi n'a pas été explosive. Peut-être les investisseurs avaient-ils pris un peu d'avance sur eux-mêmes.

Néanmoins, l'indice mondial MSCI a augmenté pour la cinquième journée consécutive, une série de gains qui n'avait pas été observée depuis le mois d'août, et l'indice boursier MSCI Asie hors Japon a maintenant augmenté au cours de neuf des dix dernières sessions.

Une étonnante vente aux enchères de titres du Trésor américain à 30 ans a contribué à faire baisser davantage les rendements obligataires, alimentant l'appétit des investisseurs pour sortir sur toute la courbe des risques. Un sondage Reuters de jeudi a montré que les investisseurs ajoutent déjà à leurs positions longues dans les devises asiatiques.

Dans les principales devises, le yen vient de réaliser l'une de ses meilleures journées depuis des années. Il a grimpé de plus de 2 % en raison des spéculations croissantes selon lesquelles la Banque du Japon examinera les effets secondaires de son assouplissement monétaire lors de la réunion de politique générale de la semaine prochaine et pourrait prendre des mesures supplémentaires pour corriger les distorsions de la courbe des taux.

Vendredi, la Banque de Corée devrait augmenter ses taux d'un quart de point de pourcentage supplémentaire pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 15 ans, à savoir 3,50 %, ce qui sera probablement la dernière mesure de son cycle de resserrement.

Pendant ce temps, les économistes s'attendent à une nouvelle série de chiffres désastreux sur le commerce chinois, avec des exportations en baisse de 10,0 % en décembre et des importations en recul de 9,8 %, selon un sondage Reuters.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Corée du Sud (prévision +25 pb)

- Commerce de la Chine (décembre)

- Discours de Kashkari et Harker de la Fed