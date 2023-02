Marketmind : Guerre et PCE

Alors que la presse mondiale se concentre sur le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les conséquences inflationnistes qui ont frappé les marchés mondiaux l'année dernière continuent de couver.

Curieusement, le choc énergétique initial de la guerre d'Ukraine est déjà moins problématique que le changement de comportement en matière de prix qu'il a engendré - notamment dans les services encore déformés par la pandémie, dans la constitution de marges des entreprises et dans la hausse des salaires.

En raison de puissants effets de base comparant le prix d'aujourd'hui à la flambée après l'invasion, les prix du pétrole brut baissent maintenant à un taux annuel de 16%. Et grâce à l'hiver doux de l'Europe, au stockage débordant et à la substitution du gaz, les prix du gaz naturel à la fin de l'année sont revenus là où ils étaient il y a 11 mois - en baisse de plus de 31 % jusqu'à présent en 2023.

Mais c'est surtout la reprise et la persistance des prix sous-jacents "de base", hors énergie et alimentation, qui irritent les banques centrales et la Réserve fédérale.

Et si l'économie mondiale reprend de la vigueur en 2023, comme les chiffres récents le suggèrent, la politique des taux d'intérêt pourrait devoir être beaucoup plus dure que tout le monde ne l'a supposé.

Parallèlement à un autre rapport hebdomadaire serré sur l'emploi aux États-Unis, les marchés ont eu un autre aperçu de ces pressions sur les prix jeudi.

Le département du commerce a montré que l'inflation a augmenté beaucoup plus rapidement que ce qui avait été initialement estimé au quatrième trimestre de l'année dernière, la mesure de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) que la Fed privilégie s'accélérant à un rythme de 4,3 % par rapport à l'estimation précédente de 3,9 %.

Les révisions de prix ont été menées par les véhicules automobiles d'occasion et neufs et les frais pour les services hospitaliers à but non lucratif.

Vendredi, nous aurons une vue mensuelle plus actualisée de l'indice PCE de base à partir de janvier et il n'est pas encore clair si les révisions trimestrielles affectent les prévisions du consensus permanent pour un assouplissement du taux à 4,3 % contre 4,4 % en décembre - toujours plus de deux fois l'objectif de la Fed.

Les marchés s'attendent maintenant à trois autres hausses de taux d'un quart de point de la part de la Fed pour atteindre au moins 5,25 %-5,50 %, sans qu'aucune réduction ne soit prévue d'ici la fin de l'année. À 4,71 % vendredi, les rendements du Trésor à deux ans sont proches des sommets du cycle.

Bien qu'encouragés jeudi par les résultats exceptionnels et les perspectives optimistes du concepteur de puces Nvidia, les contrats à terme sur l'indice S&P500 sont de nouveau dans le rouge et s'accrochent à peine au niveau pivot des 4 000 points.

Et de plus en plus porté par les retombées géopolitiques toujours intenses d'une année de guerre en Ukraine, le dollar a encore poussé à la hausse.

La question de savoir si la Chine soutient désormais Moscou sur le plan militaire et rhétorique est considérée comme l'une des plus grandes questions mondiales entourant la guerre 12 mois plus tard et marquerait un tournant critique dans les relations occidentales avec Pékin également - et dans la mondialisation des échanges plus généralement.

Vendredi, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar.

Le dollar a également progressé par rapport au yen japonais vendredi, avec un gain de 1 % pour le Nikkei, contrairement à l'humeur maussade du week-end ailleurs, après les commentaires du nouveau chef de la Banque du Japon.

Même si les données ont montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a atteint un nouveau record de 41 ans en janvier, Kazuo Ueda a insisté sur le fait que la BOJ doit maintenir des taux d'intérêt ultra bas pour soutenir l'économie fragile, mettant en garde contre les dangers de répondre à l'inflation par les coûts par un resserrement monétaire.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Revenu et dépenses personnels de janvier aux États-Unis, indices d'inflation PCE, ventes de maisons neuves de janvier ; enquête de février de la Fed de Kansas City sur le secteur des services.

* Discours de Loretta Mester, présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, de Philip Jefferson, gouverneur du Conseil de la Fed, et de Susan Collins, chef de la Fed de Boston. Silvana Tenreyro, responsable de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, prend la parole.

* Le Premier ministre japonais Fumio Kishida préside la réunion des leaders du G7. Les ministres des Finances des pays du G20 et les chefs de leurs banques centrales se réunissent près de Bengaluru.

* Le Trésor américain vend des billets d'un an.

* Bénéfices des entreprises américaines : Evergy

