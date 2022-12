Marketmind : Hat-trick

Alors que les actions européennes ont terminé en baisse pour la troisième session consécutive mardi, effrayées par les inquiétudes liées à la récession, un autre triplé a dominé la Coupe du monde quelques heures plus tard.

Les trois buts du Portugais Goncalo Ramos, 21 ans, contre l'Espagne pour sa première Coupe du monde, ont permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois en 16 ans. Et une victoire 3-0 aux tirs au but du Maroc contre les anciens champions espagnols a permis au Maroc de devenir la première nation arabe à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi.

Dans l'arène des actions européennes, il semble y avoir peu d'excitation pour les actifs risqués mercredi, les actions asiatiques s'échangeant dans une fourchette après que les actions américaines aient à nouveau subi des pertes, les marchés prenant progressivement en compte des hausses plus marquées des taux d'intérêt.

Pour la zone euro, les commentaires des officiels laissent entrevoir un pic des taux mais une croissance anémique et une inflation obstinément élevée hantent les investisseurs.

Le responsable politique de la BCE, Constantinos Herodotou, a déclaré mardi que les taux d'intérêt augmenteront à nouveau mais qu'ils sont maintenant "très proches" de leur niveau neutre.

Les marchés se concentreront sur les données de production industrielle attendues en Allemagne, tandis que les chiffres du PIB et de l'emploi du troisième trimestre de la zone euro et les prix des logements au Royaume-Uni figurent parmi les autres indicateurs économiques de la journée.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé pour la première fois en trois jours mardi, à l'approche d'une série de décisions importantes des banques centrales la semaine prochaine.

Un sondage Reuters auprès des stratèges du marché prévoit que le dollar rebondira contre la plupart des devises au cours des prochains mois, la menace croissante de récession aux États-Unis et ailleurs le maintenant fermement en 2023 grâce aux flux de valeurs refuges.

Mardi, des banquiers de premier plan de JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Goldman Sachs ont mis en garde contre une récession l'année prochaine, l'inflation menaçant la demande des consommateurs.

Sur le front des entreprises, Airbus a renoncé à une prévision chiffrée pour les livraisons d'avions et à une date pour son objectif de production clé, mais a maintenu ses objectifs financiers, alors qu'il s'achemine vers la fin d'une année marquée par des perturbations dans les usines et les chaînes d'approvisionnement.

Et le gouvernement du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu'il allait assouplir les restrictions sur la construction de parcs éoliens terrestres, écartant ainsi une révolte des parlementaires de son parti qui avaient exigé qu'ils soient autorisés avec un soutien local.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Données économiques : Allemagne production industrielle oct., zone euro PIB T3, emploi (final), Royaume-Uni prix des maisons Halifax nov.

Intervenants : Philip Lane, Elizabeth McCaul et Fabio Panetta de la BCE.

Données économiques américaines : Coûts unitaires de main d'oeuvre T3