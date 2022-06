Marketmind : Hé BCE, jusqu'où irez-vous ?

Il ne fait guère de doute que la Banque centrale européenne confirmera jeudi qu'elle met fin à des années de mesures de relance et qu'elle s'apprête à relever les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011 afin de contenir une inflation record.

Pouvons-nous passer à autre chose alors ? Pas tout à fait. Avec une inflation de 8,1 % qui s'étend, les propos de la directrice de la BCE, Christine Lagarde, seront suivis de près pour avoir une idée 1) de l'ampleur que prendra la BCE en juillet, lorsque le relèvement des taux devrait avoir lieu, et 2) du niveau auquel elle est prête à pousser les taux.

Surveillez également ce que la BCE dira sur le degré de soutien qu'elle pourrait être prête à accorder aux économies plus faibles lorsque les coûts d'emprunt commenceront à augmenter.

Les prix sur les marchés monétaires suggèrent que les traders considèrent la possibilité d'un mouvement de 50 points de base par la BCE comme de plus en plus probable dans les mois à venir.

Alors que les perspectives de croissance se sont retournées, de nombreuses banques centrales majeures optent pour des hausses de taux plus importantes. Obligation, l'Australie a augmenté son taux de 50 points de base plus tôt cette semaine que prévu.

Le taux directeur de la BCE, qui est bloqué à -0,50 % depuis un certain temps, est sur le point de quitter le territoire négatif.

Graphique : Les marchés parient que la BCE relèvera rapidement ses taux d'intérêt -

L'

angoisse d'une hausse des taux continue entre-temps de tenir les marchés mondiaux en haleine : les actions asiatiques sont en baisse, les contrats à terme sur actions européennes et américaines sont dans le rouge.

Même les nouvelles optimistes en provenance de Chine n'ont guère contribué à renforcer le sentiment : Les données ont montré que les exportations chinoises ont augmenté à un rythme à deux chiffres de 16,9 % en mai, dépassant les attentes dans un signe encourageant pour la deuxième plus grande économie du monde.

Et dans les devises, le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 20 ans par rapport au dollar. Alors que la Banque du Japon s'en tient à une politique monétaire ultra-libre et que la plupart de ses pairs augmentent rapidement leurs taux, le yen continue de faire les frais de l'élargissement des écarts de taux d'intérêt.

