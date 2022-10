Marketmind : Hunt à la rescousse de Truss

Tout en insistant sur le fait que Mme Truss, qui se bat pour garder son poste, est bien aux commandes, M. Hunt a catalogué les erreurs commises au cours des dernières semaines et a signalé qu'un contrôle plus strict des dépenses et quelques augmentations d'impôts sont en route.

"Je pense que ce que le pays veut maintenant, c'est de la stabilité".

Lundi, toutes les parties seront mises à l'épreuve sur les marchés des gilts britanniques, maintenant que le programme d'achat d'urgence d'obligations de la banque centrale est terminé.

M. Hunt a déjà parlé au gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et s'est mis d'accord sur la nécessité d'assainir les finances publiques.

La livre sterling a légèrement augmenté après que Mme Truss ait inversé une partie du plan économique de son gouvernement, peu de temps après avoir limogé Kwasi Kwarteng en tant que ministre des finances. Les investisseurs obligataires sont toutefois restés sceptiques quant à cette dernière volte-face.

Pendant ce temps, les actions de la Chine et de Hong Kong ont chuté après que le président chinois Xi Jinping ait annulé les espoirs d'un quelconque changement dans les politiques de croissance zéro-COVID et les restrictions du secteur immobilier dans un discours prononcé dimanche.

Les principales banques d'État chinoises ont été repérées en train d'échanger des yuans contre des dollars américains sur le marché à terme et de vendre ces dollars sur le marché au comptant, ont déclaré des sources bancaires à Reuters lundi.

Sur le front des entreprises, le Wall street Journal a rapporté que Goldman Sachs allait combiner ses activités de banque d'investissement et de négociation en une seule unité dans le cadre d'un remaniement majeur.

Ailleurs, le yen a langui près de son plus bas niveau en 32 ans, les marchés attendant des signes d'intervention des autorités japonaises. À Washington, le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Masazumi Wakatabe, a déclaré que les récentes fluctuations du yen étaient "clairement trop rapides et trop unilatérales", tandis que les autorités du pays ont maintenu leurs avertissements au marché concernant une réponse ferme aux baisses trop rapides.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

Événements économiques : Données IPC de l'Italie

Intervenants : Luis de Guindos et Philip Lane de la BCE s'exprimeront lors de différents événements.

(Reportage d'Ankur Banerjee ; Montage de Wayne Cole et Jacqueline Wong)

Ankur Banerjee vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux.