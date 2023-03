Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever.

Une forte dose de données économiques vendredi, notamment les indices PMI du secteur des services de plusieurs pays et les chiffres de l'inflation de la capitale japonaise, clôt une semaine remarquable, les actions asiatiques étant en passe de connaître leur première hausse en cinq semaines.

Et ce, malgré une nouvelle semaine de hausse des rendements obligataires américains et des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, ainsi que la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en passe de connaître sa première hausse hebdomadaire en cinq semaines. Peut-être parce qu'il avait chuté de près de 10 % au cours des quatre semaines précédentes, il était prêt pour un rebond technique ou de couverture à découvert.

L'envolée de 2 % de mercredi, suite à la publication de l'étonnant indice PMI manufacturier chinois pour le mois de février, explique la totalité de ce rebond jusqu'à présent, mais la remarquable résilience de Wall street jeudi devrait lui donner un élan supplémentaire.

Bien que les rendements aient à nouveau bondi jeudi à la suite de révisions à la hausse des coûts de main-d'œuvre aux États-Unis et d'une inflation étonnamment forte dans la zone euro, les trois principaux indices boursiers américains ont bondi de 0,7 % à 1,0 % jeudi. (Graphique : évolution quotidienne du S&P 500 - )

Que se passe-t-il ?

Peut-être que les actions font le pari que les décideurs politiques ne relèveront pas les taux de manière aussi agressive que les marchés le laissent entendre. Peut-être s'agit-il d'un jeu selon lequel la hausse des taux nominaux ne fait que correspondre à l'inflation et aux attentes d'inflation, de sorte que la politique n'est pas si stricte en termes réels et que la croissance ne souffre pas.

Peut-être que les actions ont été tellement malmenées l'année dernière que les investisseurs continuent d'acheter chaque baisse, peut-être que l'activité liée aux options à court terme et les échanges autour de niveaux techniques clés - la moyenne mobile de 200 jours sur le S&P 500, par exemple - sont également en jeu.

(Graphique : China Caixin services PMI - )

En plus de la positivité aux États-Unis, les traders en Asie espèrent des lectures encourageantes des rapports de février sur les indices des directeurs d'achat du secteur des services au Japon, en Australie, en Inde et, surtout, en Chine.

Les investisseurs surveilleront également le dollar, qui a augmenté de manière générale jeudi, stimulé par la hausse des rendements américains. De manière peut-être plus significative, l'euro a connu sa plus forte baisse en un mois - un signe que les traders ne pensent pas que la Banque centrale européenne ne pourra ou ne voudra pas augmenter beaucoup les taux face à une inflation rigide ?

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- PMI des services en Chine (février)

- Inflation à Tokyo au Japon (février)

- Les discours de Logan, Bowman, Barkin et Daly de la Fed sont prévus.