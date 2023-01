Marketmind : Implacable

Ce n'est pas encore la fin de la première semaine commerciale de l'année et la fête fait place à une tension désormais familière.

L'Ukraine a rejeté comme une ruse l'ordre de la Russie d'instaurer un cessez-le-feu pendant le Noël orthodoxe. Aucun compromis n'est en vue non plus au Capitole, les 11 tentatives ratées pour installer Kevin McCarthy comme président de la Chambre soulignant le dysfonctionnement qui y règne.

La Fed est à couteaux tirés avec les marchés qui parient sur des réductions de taux d'ici la fin de l'année, et l'optimisme de l'Asie concernant une reprise en Chine est de plus en plus en désaccord avec le sentiment mondial.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a atteint un sommet de quatre mois vendredi, tandis que les indices de Wall street testent leurs récents points bas. Le dollar refuse de baisser.

Les données sur l'inflation européenne de vendredi peuvent préparer le terrain pour les données sur l'emploi américain prévues plus tard dans la journée, car les chiffres peuvent proposer le dernier état des lieux des prix à la consommation et de l'économie.

Une baisse plus importante que prévu de la vitesse de l'augmentation des prix à la consommation en Allemagne a déclenché un rallye obligataire dans toute l'Europe en début de semaine. Mais seules de petites baisses sont prévues.

L'économie américaine a probablement maintenu un rythme solide de croissance de l'emploi et des salaires en décembre, ce qui pourrait à nouveau contrecarrer les paris sur la fin prochaine des hausses de taux.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

- Emplois non agricoles aux États-Unis (décembre)

- Les Fed's Cook, Bostic, Barkin et George prennent tous la parole.

- Inflation flash de la zone euro (décembre)