Marketmind : Inflation des consommateurs, déflation des crypto-monnaies

Wall Street a tremblé après les élections américaines de mi-mandat de cette semaine, mais les fortes pertes du marché de mercredi étaient tout autant dues à l'implosion des crypto-actifs, aux graves problèmes du secteur technologique et à la trépidation avant la mise à jour clé de l'inflation américaine de jeudi.

La hausse annuelle des prix à la consommation devrait avoir légèrement diminué le mois dernier pour atteindre 8,0 %, son niveau le plus bas depuis février, et l'inflation de base devrait baisser à 6,5 %. La chute des prix des voitures d'occasion, un facteur aggravant des indices d'inflation au cours de l'année dernière, sera surveillée de près - tout comme le calme relatif des prix du pétrole.

Le pétrole a étendu ses pertes jeudi pour un quatrième jour, alors que de nouvelles restrictions de COVID en Chine ont suscité des inquiétudes quant à la demande de carburant dans le plus grand importateur de brut au monde. L'ouragan Nicole s'est également affaibli en tempête tropicale alors qu'il se dirigeait au-dessus de la Floride vers la Géorgie.

Mais malgré toute la tension sur les marchés autour de la publication de l'inflation, tout espoir que les données d'un mois modifient la trajectoire de resserrement de la Réserve fédérale a reçu un coup de frein.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il était "tout à fait prématuré" de discuter d'un pivot s'éloignant de la politique actuelle de la Fed. "Nous sommes sur une bonne voie en ce moment : Je pense que nous sommes unis dans notre engagement à ramener l'inflation à 2%."

Ce resserrement ne fera rien pour aider la morosité du monde des crypto-monnaies.

Les cryptomonnaies ont vacillé jeudi après une semaine de pertes vertigineuses et de craintes existentielles pour l'ensemble du secteur, alors que la bourse de cryptomonnaies FTX risque de s'effondrer maintenant que son rival Binance a renoncé à un sauvetage de dernière minute. Le bitcoin, qui a vu plus d'un quart de sa valeur disparaître depuis samedi, est passé sous la barre des 16 000 dollars pour la première fois en deux ans avant de se stabiliser juste au-dessus de ce niveau en début de journée jeudi.

Les marchés plus larges ont été stables à négatifs dans le monde entier, principalement dans un schéma d'attente avant le rapport sur l'inflation.

Étant donné que l'invasion de l'Ukraine par la Russie cette année a transformé l'énergie, l'inflation et l'économie du monde pour le pire, les investisseurs ont suivi de très près les développements sur le champ de bataille et les rapports de "discussions sur les discussions".

Dans un développement majeur mercredi, Moscou a ordonné aux troupes de se retirer de près de la ville stratégique de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, dans l'un de ses plus grands revers de la guerre jusqu'à présent - même si l'Ukraine a déclaré qu'il était douteux que les troupes russes partent sans se battre.

Les rapports faisant état d'un certain mouvement vers des négociations arrivent avant le sommet du G20 en Indonésie la semaine prochaine. Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent au sommet en personne, mais l'Indonésie, pays hôte, a déclaré jeudi qu'il pourrait participer à une session virtuelle.

Les États-Unis et la Chine ont également posé des jalons cette semaine avant une rencontre attendue entre leurs présidents lors du sommet.

Les actions chinoises ont cependant chuté une nouvelle fois - en grande partie en raison des inquiétudes liées au COVID. Les autorités chinoises devraient adopter une approche plus ciblée pour lutter contre les épidémies de COVID et éviter les "couches" supplémentaires de mesures, a rapporté l'agence de presse étatique Xinhua, alors que les villes sont soumises à des restrictions plus strictes au fur et à mesure que de nouveaux cas se propagent.

Au Japon, le yen est resté stable après que le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, ait déclaré que tout débat futur sur une sortie de la politique monétaire ultra-libre des banques centrales sera centré sur le rythme de l'augmentation des taux d'intérêt à court terme et sur les ajustements du bilan massif de la banque.

Dans le secteur bancaire, les actions du Crédit Agricole ont chuté de 4 % après que la banque française ait raté les estimations de revenus pour le troisième trimestre, en raison de la baisse des revenus de trading et des retraits chez le gestionnaire d'actifs Amundi.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard jeudi :

* Indice des prix à la consommation d'octobre aux États-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, budget fédéral d'octobre

président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, le gouverneur du Conseil de la Fed, Christopher Waller, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, le chef de la Fed de Dallas, Lorie Logan, le chef de la Fed de Kansas City, Esther George, prennent tous la parole

* Le Trésor américain met aux enchères des obligations à 30 ans

* Résultats des entreprises américaines : Ralph Lauren, Tapestry etc

* Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prend la parole

