Marketmind : Inflation ou croissance ?

Une enquête de JPMorgan montre qu'un pourcentage record de 86% de ses clients prévoyaient d'augmenter leur exposition aux actions. Il n'est pas certain que ces plans se soient effondrés après la dernière flambée du pétrole et des matières premières, et les prévisions d'inflation galopantes.

La banque elle-même avertit les banques centrales qu'elles sont confrontées à un choix difficile : "vivre avec une inflation due à l'énergie ou tuer la croissance économique".

La hausse du "breakevens" des obligations du Trésor à cinq ans à 3,5 % est alarmante, car elle survient juste après la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les marchés monétaires prévoient près de 200 points de base d'augmentation rien que cette année.

Ainsi, les breakevens, essentiellement l'opinion des marchés obligataires sur la situation de l'inflation dans cinq ans, ont répondu aux signaux de resserrement de la politique en augmentant encore plus. Alors que les swaps d'inflation à cinq ans, qui constituent peut-être un indicateur plus fiable, sont à 2,3 %, ce qui reste supérieur à l'objectif de la Fed.

Le patron de la Fed, Jerome Powell, a fait une sortie fracassante lundi, en promettant des mouvements de 50 pb si nécessaire. Les marchés monétaires voient également maintenant un taux des fonds fédéraux d'environ 3 % d'ici septembre 2023, par rapport à un prix de 2,1 % au début du mois de mars.

En bref, il y a de fortes chances que la Fed - et les autres banques centrales - agissent de manière agressive pour éradiquer l'inflation qu'elles considèrent désormais comme leur échappant.

Les banques centrales des marchés émergents connaissent ce sentiment de perte de contrôle de l'inflation -- la Hongrie devrait mardi relever ses taux de 100 points de base, tandis que le Brésil a relevé ses taux de près de 10 points de pourcentage au cours de ce cycle et en annonce encore d'autres.

Les marchés à terme de la Bourse sont donc stables après la baisse de lundi, tandis que l'Europe est en baisse. Le pétrole brut Brent est presque à 120 $ le baril. Et écoutez les nombreux intervenants de la Fed et de la BCE plus tard dans la journée.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

-Alibaba augmente son programme de rachat à 25 milliards de dollars

-Kuroda de la Banque du Japon renouvelle sa promesse d'assouplissement.

Intervenants de la BCE : Fabio Panetta, membre du conseil d'administration, Luis de Guindos, vice-président, Philip Lane, économiste en chef.

-Intervenants de la Fed : John Williams, président de New York, Loretta Mester, présidente de Cleveland, Mary Daly, de la Fed de San Francisco

-Philadelphie publie une enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières

-Hongrie : hausse des taux de 100 pb

Graphique : Inflation :