Marketmind : Intervention d'attention

Les chiffres de Pékin lundi ont montré que les réserves de change de la Chine ont augmenté de manière inattendue en octobre, mais il est peu probable qu'il y ait des surprises similaires dans les chiffres du Japon attendus tôt mardi.

Ils montreront presque certainement une baisse des réserves officielles, les investisseurs espérant que les données feront la lumière sur l'origine exacte de l'intervention record de 42,8 milliards de dollars de Tokyo sur le marché des devises le mois dernier.

Les réserves officielles de la Chine ont augmenté de 23,47 milliards de dollars le mois dernier pour atteindre 3,052 trillions de dollars - les analystes s'attendaient à une baisse à 3,018 trillions de dollars - tandis que le Japon détenait 1,24 trillion de dollars à la fin du mois de septembre.

L'augmentation de la Chine est peut-être due à la hausse de l'euro de près de 1 % par rapport au dollar le mois dernier. Une part assez importante des réserves de change de la Chine serait constituée d'actifs libellés en euros, contrairement à celles du Japon, qui sont très majoritairement investies en actifs en dollars.

Le ministère japonais des finances a dépensé 42,8 milliards de dollars le mois dernier pour soutenir le yen. Cela fait suite à une intervention de près de 20 milliards de dollars en septembre.

La Chine et le Japon sont les deux principaux détenteurs de réserves de change au monde, et la façon dont ils gèrent leurs 4 000 milliards de dollars de réserves a d'énormes répercussions sur les marchés mondiaux, en particulier sur les bons du Trésor américain.

Si l'un ou l'autre, ou les deux, vendent carrément des bons du Trésor pour soutenir leurs taux de change, les rendements américains pourraient grimper en flèche, resserrant ainsi les conditions financières américaines et mondiales. La liquidité du marché obligataire américain suscite déjà des inquiétudes croissantes sans que deux des plus grands détenteurs de Treasuries au monde ne vendent activement.

Environ 10 % des réserves du Japon sont détenues sous forme de dépôts parqués auprès d'institutions officielles étrangères et peuvent être facilement exploitées pour une intervention de vente de dollars. Peut-être Tokyo a-t-il puisé dans ce pool de financement avant de vendre directement des Treasuries.

Les réserves du Japon ont chuté d'un montant record de 54 milliards de dollars en septembre et, en termes de pourcentage, la baisse de 4,2 % est la plus importante depuis 1998. Cependant, cette baisse était en grande partie due à des effets de valorisation - une certaine forme de vente d'actifs en dollars figurera plus en évidence dans le rapport d'octobre.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

Les dépenses des ménages japonais (septembre)

Le moral des consommateurs australiens (novembre)

Balance commerciale de l'Inde (octobre)