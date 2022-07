Marketmind : Journée de la Fed

Une deuxième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base par la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée de mercredi semble être une affaire réglée.

Après tout, lorsque les marchés ont commencé à parier sur un mouvement de 100 points de base après les dernières données sur l'inflation, les décideurs de la Fed ont réagi par un repli concerté.

Mais il n'est pas tout à fait temps de passer à autre chose. Ce que le chef de la Fed, Jerome Powell, dit sur les perspectives d'un changement de politique en septembre sera surveillé de près et pourrait être le déclencheur d'un autre accès de volatilité sur les marchés qui ont reporté leur attention sur le ralentissement de l'économie.

Entre-temps, de solides résultats de sociétés américaines et européennes - notamment des résultats meilleurs que prévu chez Microsoft et Google - ont remonté le moral des investisseurs. Les actions européennes ont ouvert en hausse, Wall Bourse semble prête pour une session plus ferme et les marchés asiatiques ont bien résisté plus tôt dans la journée.

Mais attention à ce que disent les PDG : La Deutsche Bank, après avoir enregistré une hausse de 51 % de son bénéfice au deuxième trimestre, s'est montrée moins optimiste quant aux perspectives pour l'année entière et a lancé un avertissement sur les perspectives économiques.

Gardez également un œil sur l'Italie, où une décision surprise de S&P Global de réduire la perspective de la note de crédit souveraine de l'Italie de positive à stable a déclenché un autre selloff sur les marchés obligataires.

Résultats de la Deutsche Bank :Les

développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

- Les bénéfices industriels de la Chine rebondissent en juin

- L'inflation australienne atteint son plus haut niveau en 21 ans, mais le pic reste à venir

-

La

banque centrale du Kenya se réunit

- Les ventes au détail de juin en Allemagne

- Les données de la masse monétaire de juin dans la zone euro

- Les biens durables de juin aux États-Unis .

- Résultats américains : Invesco, Bristol-Myers, CME Group, Kraft Heinz, Boeing, Ford, QualComm

-Europe : Airbus, Credit Suisse, Banco de Sabadell, Mercedes-Benz, Danone, Lloyds Banking Group, BAT, Rio Tinto, Deutsche Bank, EDP, Endesa, Wizz Air, Telecom Italia, GlaxoSmithKline, Poste Italiane, Carrefour, Moncler