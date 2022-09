Marketmind : Joyeux lundi

Les marchés asiatiques devraient ouvrir la semaine sur une note optimiste après la forte fin de semaine dernière pour les actions mondiales, mais avec une obligation de prudence accrue avant les données sur l'inflation américaine de mardi.

Le rapport sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois d'août sera crucial pour la décision de la Fed sur les taux d'intérêt plus tard ce mois-ci et, par conséquent, pour le ton et la direction des marchés mondiaux.

Les récents sondages des responsables de la Fed suggèrent que les taux vont continuer à augmenter fortement. Les marchés obligataires et des taux prennent cela à cœur - le rendement du Trésor à deux ans a atteint vendredi son plus haut niveau en 15 ans, à 3,575 %, et les taux d'intérêt américains implicites ont frôlé les 4 %.

Les actions, cependant, ont montré une certaine résilience. L'indice mondial MSCI a augmenté de 1,7 % vendredi, sa meilleure journée en un mois, et a clôturé la semaine sur une hausse de 2,6 %, sa première hausse hebdomadaire en quatre ans. Le Nasdaq a bondi de 4 % la semaine dernière.

Un soulagement temporaire dans la tempête de la hausse des taux d'intérêt ?

Le calendrier des données économiques asiatiques de lundi est léger - l'inflation indienne est la seule publication importante - mais les investisseurs auront à digérer les chiffres de la production industrielle chinoise, des ventes au détail, du chômage et des IDE au cours de la semaine prochaine.

Aucun de ces chiffres ne rendra compte des récents blocages, mais ils pourraient néanmoins constituer une mesure utile de la fragilité de l'économie chinoise avant même leur entrée en vigueur.

"Bien que l'économie chinoise ait touché le fond après la contraction induite par la politique au 2T22, les restrictions Covid et l'implosion du marché immobilier ont sapé l'élan", ont écrit dimanche les analystes de Morgan Stanley. Ils prévoient une croissance du PIB de seulement 2,8 % cette année.

Les investisseurs seront également à l'affût des interventions de Pékin ou de Tokyo sur les marchés des changes si le yuan et le yen continuent de glisser vers de nouveaux planchers. Les autorités japonaises, en particulier, ont prévenu qu'elles étaient prêtes à défendre le soutien du yen, qui a chuté à son plus bas niveau en 24 ans contre le dollar la semaine dernière.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Inflation en Inde (août)

Production industrielle en Inde (juillet)

Croissance, production manufacturière, commerciale, industrielle et des services au Royaume-Uni (juillet)