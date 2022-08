Marketmind : Juste une illusion

La récession ? Quelle récession ?

Les inquiétudes persistantes au sujet d'un grand ralentissement américain ont été balayées vendredi dernier après que les données sur l'emploi de juillet aient pulvérisé les attentes du marché.

Les employeurs ayant ajouté 528 000 emplois et les analystes soulignant l'approche de la Fed basée sur les données, les marchés évaluent maintenant à 70 % les chances d'une hausse de 75 points de base en septembre, contre environ 41 % avant les données.

Les marchés ont ainsi bouclé la boucle après que les haussiers des actions aient fait grimper les actions américaines à des sommets de deux semaines, les poussant à partir des creux de 2020, alors que les inquiétudes liées à la croissance l'emportaient sur les risques d'inflation.

Les économistes de JPMorgan ont déclaré que les données sur l'emploi renforçaient la possibilité d'un ralentissement induit par la banque centrale l'année prochaine, car la hausse des coûts de la main-d'œuvre limite la désinflation tout en aplatissant les marges bénéficiaires.

Et les sceptiques du dollar ont leurs propres raisons.

L'économiste de Westpac, Elliot Clarke, estime que le recul de l'indice DXY par rapport aux sommets de 2022 n'est que le début de sa tendance à la baisse pour les 18 prochains mois.

Il affirme que dans une perspective de deux à trois ans, les États-Unis risquent de plus en plus de stagner en raison de la faiblesse de la consommation et de l'investissement, tandis que la zone euro fait preuve de résilience.

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain publiées mercredi pourraient être déterminantes pour le prochain mouvement important, alors que les banques centrales luttent contre une inflation élevée depuis plusieurs décennies.

Les espoirs d'une Fed agressive ont encore renforcé le dollar lundi et les rendements du Trésor ont également augmenté, mais les prix du pétrole sont restés bloqués près de leurs plus bas niveaux sur plusieurs mois, davantage influencés par une lente reprise des importations de brut de la Chine.

Les marchés d'actions ont chuté et les futures du S&P 500 et du Nasdaq ont également reculé.

Et dans des nouvelles qui pourraient soulager les voyageurs européens, un membre du conseil d'administration de la compagnie aérienne allemande Lufthansa a déclaré que le pire chaos des vols est terminé.

De plus, à Hong Kong, qui a souffert de l'une des restrictions COVID-19 les plus strictes au monde, les autorités ont réduit la quarantaine COVID à trois jours à l'hôtel au lieu de sept pour les voyageurs entrants.

