Marketmind : King Cash est nu

Stocker des richesses en espèces est clairement une décision contre-intuitive lorsque l'inflation atteint des chiffres à deux chiffres pour la première fois depuis une génération.

Pourtant, c'est ce que font de nombreux investisseurs : BofA a déclaré que 13,2 milliards de dollars ont été transférés en espèces la semaine dernière et les positions en espèces des gestionnaires de fonds au début du mois ont atteint leur plus haut niveau depuis le krach boursier pandémique de mars 2020.

Les analystes de BofA ont également averti que les prix des matières premières étaient en passe de connaître leur plus forte hausse depuis plus d'un siècle, tandis que les obligations d'État étaient prêtes à connaître leur pire année depuis 1949, les banques centrales augmentant les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation galopante.

Les marchés boursiers ayant perdu plus de 5 % depuis le début du trimestre, de nombreux investisseurs pourraient se sentir justifiés de déserter les marchés boursiers risqués où les dividendes et les gains en capital semblent moins attrayants que les rendements des obligations d'État qui augmentent rapidement.

Les rendements des obligations d'État à 10 ans ont augmenté de près de 40 % depuis le début du mois pour atteindre 2,5 %, tandis qu'en Allemagne, le Bund se rapproche de 0,6 % et s'éloigne du territoire négatif qui était le sien ces trois dernières années.

La guerre en Ukraine, les chaînes d'approvisionnement sous pression, la résurgence d'une pandémie dans un contexte d'inflation soutenue rendent ce cycle de resserrement monétaire particulièrement difficile à manœuvrer.

Le tableau, en ce dernier lundi matin de mars 2022, est plus flou que jamais.

Le yen a prolongé sa descente à son plus bas niveau en six ans après que la Banque du Japon soit intervenue sur le marché pour empêcher la hausse des rendements des obligations d'État et les actions asiatiques ont reculé alors qu'un verrouillage du coronavirus à Shanghai a pesé sur le sentiment.

Les prix du pétrole baissent d'environ 5 dollars sur fond de craintes d'un affaiblissement de la demande chinoise, mais restent à des niveaux inédits depuis 2014.

Certaines réponses sur la direction à prendre à partir d'ici sont attendues cette semaine avec des enquêtes sur l'industrie manufacturière mondiale, des lectures d'inflation et des données sur l'emploi aux États-Unis.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

- Le moral des exportateurs allemands s'effondre en raison de la guerre en Ukraine.

- Les bénéfices industriels chinois sont en hausse, mais restent bloqués dans une croissance à un chiffre.

- Intervenants des banques centrales : Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE, Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, Oystein Borsum, sous-gouverneur de la Banque centrale de Norvège.

Graphique : Emplois de mars -