Marketmind : Kuroda 2.0

Kazuo Ueda, qui prendra le poste de gouverneur de la Banque du Japon en avril, ne donne pas l'impression d'un homme pressé.

Sa nomination surprise à ce poste a mis les marchés en émoi il y a quelques semaines, les investisseurs considérant la nomination d'un outsider comme un signal de changement. Les marchés des taux d'intérêt sont positionnés pour une fin du contrôle de la courbe des taux comme un premier pas vers l'abandon de décennies d'expériences de politiques super-easy au Japon.

Pourtant, lors de son audition de confirmation devant le Parlement vendredi, il ressemblait beaucoup à Haruhiko Kuroda, le président sortant. Il faudra "un certain temps" pour atteindre l'inflation souhaitée, a-t-il déclaré. "Il est important de maintenir l'assouplissement monétaire", a-t-il dit.

Les traders ont réagi avec soulagement et la moyenne des actions Nikkei a connu sa meilleure session en un mois. Les contrats à terme sur les obligations d'État japonaises à dix ans ont repris environ 20 ticks. Les rendements des obligations au comptant sont restés à leur plafond de 0,5 %. [JP/]

Cela pourrait peut-être tenir les choses jusqu'à la semaine prochaine, lorsque l'IPC de Tokyo est attendu. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies le mois dernier, selon les chiffres de vendredi, et la lecture de Tokyo est un indicateur fiable qui sera surveillé de près.

Pendant ce temps, les investisseurs se préparaient à la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour janvier, la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale.

L'indice devrait être en hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente, contre 4,4 % le mois précédent. Une surprise pourrait secouer les choses, bien que les prévisions de taux américains ayant déjà augmenté jusqu'en février, un certain degré d'immobilisme est prévu.

Ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution marquant l'anniversaire de la guerre en Ukraine et exigeant que Moscou se retire et mette fin au conflit. Les combats font rage dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

- PIB allemand

- Confiance des consommateurs britanniques

- Réunion des chefs des finances du G20 (Bengaluru, Inde)

- Inflation américaine PCE (janvier)

- Discours de Mester, Jefferson, Collins et Waller de la Fed.