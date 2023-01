Marketmind : L'IPC japonais vise un nouveau sommet

L'inflation japonaise est au centre de l'attention en Asie vendredi, les investisseurs cherchant des indices sur ce que la Banque du Japon (BOJ) pourrait faire lors de sa prochaine réunion politique après avoir surpris les marchés cette semaine en restant sur ses positions.

Les données de l'inflation des prix à la consommation en Malaisie et à Hong Kong, ainsi que les chiffres des prix à la production en Corée du Sud, seront également publiés vendredi, tandis que la Banque populaire de Chine annoncera sa dernière décision sur le taux de prêt.

L'inflation des prix à la consommation au Japon devrait avoir atteint un nouveau sommet en 41 ans de 4,0 % en décembre, contre 3,70 % auparavant. Ces chiffres interviennent trois jours après que la BOJ a surpris les marchés en ne modifiant pas sa politique de "contrôle de la courbe des taux".

Cela marquera le neuvième mois consécutif d'inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la BOJ. Malgré le " no show " de la BOJ cette semaine, il est probable qu'elle agisse à nouveau bientôt, peut-être avant, mais certainement après la fin du mandat du gouverneur Haruhiko Kuroda en avril.

Les responsables de la BOJ, y compris Kuroda, sont de plus en plus préoccupés par les pressions croissantes sur les coûts salariaux. Les décideurs garderont également un œil attentif sur la renaissance économique de la Chine, en supposant qu'il y en ait une suite à la sortie de Pékin de sa position zéro-COVID.

Toutefois, comme le montrent clairement les données concrètes et les courbes de rendement profondément inversées, les forces inflationnistes mondiales se dissipent. En plus de cela, le yen japonais a repris près de 20 % depuis son plus bas niveau historique en octobre, et une foule de prix de matières premières, d'énergie et de denrées alimentaires sont négatifs en glissement annuel.

L'appétit pour le risque au Japon résiste bien, le Nikkei 225 étant en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis novembre. En effet, l'appétit pour le risque sur tout le continent résiste remarquablement bien.

Le rythme des gains ralentit mais les actions asiatiques sont en hausse de 8 % cette année, avec seulement trois jours de baisse cette année et deux semaines de baisse au cours des 12 dernières années. La surperformance est impressionnante - le S&P 500 est en hausse de 2 % cette année, les actions mondiales sont en hausse de 4 % et les actions de la zone euro, qui semble éviter la récession, ne sont en hausse que de 6 %.

Pendant ce temps, la Chine devrait maintenir les taux de prêt de référence inchangés pour un cinquième mois vendredi, bien que les analystes pensent que des réductions le mois prochain sont probables après que la banque centrale ait promis des mesures pour relancer une économie ravagée par la COVID.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- L'inflation au Japon (décembre)

- Décision sur le taux de prêt en Chine

- Le président de la BCE, Christine Lagarde, s'exprime à Davos