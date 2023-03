Marketmind : L'activité soutenue en Chine crée l'ambiance

Après un début de mois hésitant, les marchés asiatiques ont été secoués par l'activité manufacturière de la Chine, qui a connu en février le rythme de croissance le plus rapide depuis plus de dix ans, et l'humeur exubérante devrait se propager aux marchés européens.

L'indice MSCI Asia ex-Japan était coincé près de son plus bas niveau depuis deux mois en début de journée, avant d'augmenter de 1,4 %. Il était en passe de connaître sa meilleure journée depuis près de deux mois après que l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière chinoise ait atteint 52,6 en février, contre 50,1 en janvier.

Les données de la Chine ont été une exception pour la région, où l'activité manufacturière a autrement stagné en février, mais les investisseurs ont parié sur la reprise dans la deuxième plus grande économie du monde à un moment où la Réserve fédérale américaine est susceptible de rester faucon pour plus longtemps.

Pendant ce temps, l'économie australienne a connu son rythme de croissance le plus faible en un an au dernier trimestre, la vigueur du commerce étant contrebalancée par la hausse des taux d'intérêt et une inflation élevée.

Les données de la France et de l'Espagne lundi ont souligné la nature collante de l'inflation, pesant sur l'indice STOXX 600 à l'échelle du continent. L'indice a été l'un des rares à réaliser de maigres gains pour le mois de février. Et après un mois de janvier euphorique, les traders peuvent se demander ce qui va suivre. La folie de mars, peut-être ?

Mars nous apporte également la prochaine série de réunions des banques centrales, les investisseurs s'attendant à ce que la BCE augmente les taux d'intérêt de 50 points de base, portant le taux de référence à 3 %. La banque centrale doit se réunir le 16 mars.

Mais avant cela, les investisseurs analyseront une série de données économiques, notamment les indices PMI manufacturiers mondiaux S&P pour la zone euro, l'Allemagne et la France plus tard dans la journée.

L'activité des usines chinoises à son plus haut niveau depuis dix ans, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/PMI/mopakqwybpa/chart_eikon.jpg

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : Prix des logements au Royaume-Uni, PMI manufacturier mondial S&P pour l'Espagne, la France, l'Allemagne et la zone euro.

Intervenants : Andrew Bailey de la BOE, le gouverneur de la banque centrale italienne Ignazio Visco