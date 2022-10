Marketmind : L'anarchie au Royaume-Uni

Adieu le rallye du risque, nous te connaissions à peine. Même les premiers ministres britanniques durent plus longtemps.

Jeudi, les investisseurs ont d'abord ignoré la démission de Liz Truss et le dernier épisode de la pantomime politique britannique, et Wall street a ouvert dans le vert. Mais elle n'a pas pu défier la gravité - ou plus précisément, la flambée des rendements obligataires américains et des anticipations de taux - pendant longtemps.

Les rendements du Trésor ont encore augmenté pour atteindre de nouveaux sommets pluriannuels - le rendement à 10 ans a augmenté 12 semaines d'affilée et a gagné 20 points de base rien que cette semaine - tandis que le taux terminal implicite de la Fed a atteint 5,00 % pour la première fois.

Les prochains rapports sur les bénéfices du troisième trimestre devraient être des résultats exceptionnels pour surmonter un resserrement monétaire de cette ampleur et, sans surprise, ils ne l'ont pas été.

Pour les marchés asiatiques, l'accent sera mis vendredi une fois de plus sur le Japon. Le dollar a atteint un nouveau sommet de 32 ans au-dessus du niveau psychologiquement important de 150,00 yens, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, les autorités japonaises sont introuvables.

GRAPHIQUE : Le yen atteint 150 par $ https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopakmmzwpa/Two.PNG

GRAPHIQUE : Historique de l'écart de rendement US-Japonais à 2 ans

La Banque du Japon est intervenue sur le marché obligataire au cours des dernières 24 heures, une opération d'achat d'obligations en urgence pour ramener le rendement à 10 ans sous le plafond de 0,25 %. Elle y est parvenue de justesse.

Mais il n'y a pas eu d'action directe sur la monnaie au-delà d'une autre volée de coups de semonce verbaux. Notez que le ministère des finances a donné le feu vert à la BOJ pour intervenir en vendant près de 20 milliards de dollars le mois dernier lorsque le dollar/yen était autour de 147,00.

La pression sur le yen et les obligations d'État japonaises s'accentue. Si les chiffres de l'inflation japonaise de vendredi sont plus élevés que prévu, elle ne fera que s'intensifier.

Le marché des changes sait que le Japon dispose d'environ 1,3 trillion de dollars de réserves de change et incite le MOF/BOJ à en dépenser une partie.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

Inflation des prix à la consommation au Japon (septembre)

Inflation des prix à la production en Corée du Sud (septembre)

Confiance des consommateurs britanniques (octobre)

Ventes au détail, prêts hypothécaires, finances publiques au Royaume-Uni (septembre)

Discours de M. Williams de la Fed