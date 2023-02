Marketmind : L'espion de l'IPC chinois

L'inflation chinoise de vendredi est le point de mire des données en Asie, à la fin d'une semaine où les commentaires belliqueux de la Fed ont enlevé un peu de mousse aux actifs à risque, alors que les investisseurs réfléchissent également aux implications sur le marché de l'aggravation des tensions politiques sino-américaines.

L'inflation des prix à la consommation en janvier devrait avoir augmenté de 0,7 % sur le mois et à un taux annuel de 2,2 %, contre 0,0 % et 1,8 % respectivement, alors que l'économie redémarre après sa paralysie due à la pandémie de COVID-19.

À elle seule, la réouverture de l'économie devrait accélérer la croissance et l'inflation cette année. Les économistes d'UBS s'attendent à une croissance d'environ 5 %, alimentée par une croissance de la consommation de 7 %, tandis que les analystes de Goldman Sachs prévoient qu'un "processus de réouverture plus rapide que prévu" entraînera une croissance du PIB réel de 5,5 % en 2023.

Mais d'immenses défis structurels - tels que le secteur immobilier surendetté et criblé de dettes - sont maintenant aggravés par la montée du risque géopolitique grâce à la crise du ballon d'espionnage.

Un haut fonctionnaire du département d'État a déclaré jeudi que les États-Unis allaient étudier la possibilité de prendre des mesures contre les entités liées à l'armée chinoise qui ont soutenu le vol du ballon espion chinois dans l'espace aérien américain la semaine dernière.

Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré mercredi à Reuters qu'il avait l'intention de se rendre en Chine et que le dialogue et la communication sur toutes les questions entre les deux superpuissances étaient essentiels. "Ne pas parler conduira à un mauvais résultat".

Mais d'autres pourraient ne pas le voir de cette façon. La détérioration des relations sino-américaines pourrait inciter certains investisseurs et entreprises à repenser leur exposition à la Chine, ce qui pourrait affecter les actifs chinois et se répercuter sur d'autres, comme les actions européennes et les bons du Trésor américain.

À l'heure actuelle, les actions chinoises, l'indice Hang Seng tech et l'indice MSCI Asia ex-Japan sont prêts à clôturer dans le rouge pour une deuxième semaine consécutive. Le S&P 500 et l'indice MSCI World sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis près de deux mois.

Malgré les développements économiques et boursiers individuels - comme la forte baisse de l'inflation allemande ou la hausse du cours de l'action Disney jeudi - la situation générale est celle de taux "plus élevés à long terme". Voir l'Australie, l'Inde et la Suède cette semaine.

Et bien sûr, la Fed. Wall street prévoit maintenant un taux final cette année confortablement supérieur à 5 %, avec à peine 10 points de base d'assouplissement d'ici la fin de l'année. Les actifs à risque sont réévalués en conséquence.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- L'inflation IPC et IPP de la Chine (janvier)

- Inflation des prix des biens au Japon (janvier)

- Production industrielle en Inde (décembre)