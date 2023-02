Marketmind : L'état de l'union de Powell

Alors que le président américain Joe Biden s'apprête à prononcer son deuxième discours sur l'état de l'Union mardi en fin de journée, les marchés mondiaux seront plus attentifs à ce que le président de la Réserve fédérale fera d'un tableau économique de plus en plus confus.

Jerome Powell prononce son premier discours depuis la dernière hausse d'un quart de point des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière. Plus important encore, il s'agit de sa première occasion de commenter le rapport sur l'emploi américain de janvier, qui semble être une superproduction.

Pour les marchés qui semblaient à l'aise, jusqu'à jeudi, avec l'idée que la Fed annonçait un pic des taux d'intérêt et qu'elle était ouverte à un assouplissement par la suite, le rapport sur l'emploi a été un énorme choc qui a entraîné une réévaluation spectaculaire de l'espace des taux d'intérêt.

Pour la première fois cette année, les marchés à terme s'accordent avec de nombreux décideurs de la Fed et semblent accepter que le "taux final" de la Fed soit finalement supérieur à 5 %. De manière peut-être tout aussi significative, ils évaluent maintenant les taux de la Fed de fin d'année à un niveau plus élevé que la fourchette de 4,5 à 4,75 % à laquelle ils se situent actuellement.

Pour ajouter à la confusion, certains doutent de la solidité du rapport sur l'emploi par rapport à l'image supposée d'un marché du travail tendu mais s'affaiblissant progressivement - principalement en raison des révisions de données et des ajustements saisonniers potentiellement trompeurs.

Mais les collègues de Powell battent déjà le tambour plus fort. Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi à propos de la lecture des emplois : "Cela signifiera probablement que nous devrons travailler un peu plus".

Avant le discours de M. Powell à 12 h 40 HNE, les actions mondiales et les contrats à terme américains se sont stabilisés mardi après un début de semaine difficile, et les rendements du Trésor américain ont un peu perdu de leur folle remontée depuis la surprise des chiffres de l'emploi. Le dollar a repris son souffle après son envolée de près de 3 % depuis le creux de jeudi.

La Fed n'était pas la seule à parler fort. La banque centrale australienne a augmenté son taux d'intérêt de 25 points de base pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,35 %, mardi, et a réaffirmé que d'autres augmentations seraient nécessaires.

Les investisseurs suivront le discours de Biden sur l'état de l'Union avec un œil sur l'impasse potentiellement déstabilisante du plafond de la dette avec le Congrès. M. Biden devrait insister sur le fait que le relèvement de la limite de la dette n'est pas négociable et que les parlementaires américains ne devraient pas l'utiliser comme "monnaie d'échange".

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a appelé Biden à accepter des compromis et des réductions de dépenses, alors que les deux parties sont toujours dans l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette nationale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

Dans l'actualité des entreprises, les actions de BP ont bondi de près de 4 % après avoir enregistré un bénéfice record de 27,6 milliards de dollars en 2022 et augmenté son dividende de 10 %. Le bénéfice record de BP fait suite à des rapports similaires de ses rivaux Shell, Exxon Mobil et Chevron la semaine dernière.

Parmi les autres mouvements importants en Europe, citons la chute de 17 % de Nordic Semiconductor, qui a raté les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, et la chute de 15 % de ams OSRAM, qui a annoncé de faibles perspectives pour le premier trimestre et a suspendu son dividende en espèces pour 2022.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Balance commerciale de décembre aux États-Unis, crédit à la consommation de décembre ; commerce de décembre au Canada.

* Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le vice-président de la Fed pour la supervision, Michael Barr, le chef de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prennent tous la parole.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets de 3 ans

* Le président américain Joe Biden prononce le discours sur l'état de l'Union.

* Résultats des entreprises américaines : DuPont de Nemours, Prudential Financial, Omnicom, Enphase Energy, Atmos Energy, Amcor, KKR, Chipotle, Lumen Technologies, Centene, Vertex Pharmaceuticals, Royal Caribbean Cruises, FMC, Fiserv, Gartner, Carrier Global, etc.

GRAPHIQUES :

La progression de l'emploi reste forte https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/POWELL/klvygdqrwvg/chart_eikon.jpg

La part du travail en baisse https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/SPENDING/dwpkdekobvm/chart.png

BP réalise un bénéfice record https://www.reuters.com/graphics/BP-RESULTS/akpeqmnnopr/chart.png

Maîtriser l'inflation https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/mopaklyjnpa/chart.png