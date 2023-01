Marketmind : L'euro en hausse

Le début de la semaine a été calme en Asie, une grande partie de la région étant en vacances. Les contrats à terme sur les actions américaines sont quasiment stables, mais les contrats à terme EUROSTOXX ont ajouté 0,5 % pour prolonger leur récente tendance haussière.

On peut supposer que cela est dû en grande partie à la baisse de 60 % des prix du gaz en Europe depuis décembre et au soulagement que les pires craintes d'une pénurie d'énergie ne se soient pas concrétisées, même s'il a fait un peu plus froid ces derniers jours.

Les analystes supposent que ce même changement de cap se traduira par une amélioration des indices PMI flash de l'UE pour janvier cette semaine, qui dépasseront probablement les enquêtes américaines.

Cette situation, combinée à des propos bellicistes de Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a permis à l'euro d'atteindre un nouveau sommet de neuf mois à 1,0903 $ et de défier le pic d'avril à 1,0936 $.

Knot est considéré comme un membre à part entière du club des faucons de la BCE, qui a été clairement irrité par les récents rapports selon lesquels la banque centrale pourrait revenir à des hausses d'un quart de point en mars.

Le dernier sondage Reuters des analystes prévoit des hausses de 50 points de base en février et en mars et un pic de 3,25 %, alors que la Fed est désormais considérée comme certaine de procéder à une hausse de 25 points de base la semaine prochaine.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Banque du Japon, qui a choqué les marchés en élargissant la bande de la courbe des taux, a été frappant par la persistance de l'attitude dovish des membres du conseil d'administration. Le geste visait réellement à remédier aux dysfonctionnements du marché obligataire et n'était pas le signe d'un futur resserrement ou d'une baisse pure et simple de la courbe des taux.

Les membres tenaient à ce que la BOJ explique aux marchés que ce changement n'était pas une étape vers la sortie de la politique d'assouplissement, ce qu'elle a clairement échoué à faire dans la déclaration officielle.

En effet, la plupart des discussions ont porté sur l'importance du maintien des mesures de stimulation, une position que le gouverneur Kuroda a répétée avec plus de force après la réunion de la semaine dernière.

Au vu de tout cela, si la CJC doit changer, ce sera probablement sous la direction du nouveau gouverneur en avril, et il n'est pas certain que l'ensemble du conseil d'administration soit d'accord avec cela.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

- Apparition de Lagarde et Panetta de la BCE

- Aucune donnée économique majeure n'est prévue pour lundi. Environ un quart du S&P 500 fait des rapports cette semaine, à commencer par Microsoft mardi.