Marketmind : L'exaltation de la désinflation

Il faudra probablement une grande surprise dans la mise à jour critique de l'inflation américaine de jeudi pour faire tomber les marchés de leur hypothèse selon laquelle 2023 est une année de désinflation et de pic des taux d'intérêt.

Le rapport sur les prix à la consommation a été le point central des données mensuelles au cours de l'année écoulée, marquée par l'angoisse de l'inflation, et certains des plus grands mouvements quotidiens du marché des 12 derniers mois ont eu lieu autour de sa publication.

Étant donné que l'inflation annuelle en baisse a surpris à la baisse pendant deux mois consécutifs et que les prévisions du consensus prévoient une autre baisse importante des taux globaux et de base en décembre, Wall Street a été stimulée mercredi à l'avance et le S&P500 a clôturé en hausse de plus de 1%.

Pour mémoire, les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation annuelle des prix à la consommation retombe à 6,5 % en décembre, contre 7,1 % le mois précédent, les taux de base chutant également à 5,7 %, contre 6,0 % - ce qui ramène les deux lectures à leur plus bas niveau depuis un an ou plus.

Que les responsables politiques de la Réserve fédérale s'accordent publiquement ou non avec le récit de la désinflation, beaucoup reconnaissent que leur position politique est désormais "dépendante des données".

Et à moins d'être désavoués par des preuves tangibles, les marchés supposent déjà que la bataille de l'inflation est pour ainsi dire gagnée. Les prévisions d'inflation à deux ans sur le marché des obligations du Trésor sont retombées à un cheveu de l'objectif de 2 % de la Fed pour la première fois depuis 2020, après avoir atteint un sommet de près de 5 % en mars dernier.

Les marchés boursiers mondiaux et les contrats à terme américains sont restés pour la plupart stables jeudi avant la publication, les actions européennes continuant à surperformer en raison d'un temps hivernal doux et d'une forte baisse des prix du gaz naturel qui atténuent les craintes de récession dans la région.

Bien que les prix du pétrole brut Brent aient grimpé jeudi, l'évolution des prix en glissement annuel est toujours négative - là où elle se trouve depuis la semaine dernière. Le dollar et les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé.

Le yen japonais a été l'un des plus grands gagnants après une information de la presse japonaise selon laquelle la Banque du Japon examinera les effets secondaires de son plafonnement des rendements des obligations d'État lors d'une réunion politique la semaine prochaine et pourrait prendre des mesures supplémentaires pour corriger ce qu'elle considère comme des distorsions sur le marché.

Cela fait probablement référence au fait que les rendements japonais à 10 ans sont restés bloqués au nouveau plafond de 0,5 % de la BOJ pendant quatre sessions, même si la BOJ a acheté des obligations en masse pour les réduire. Cela alimente les spéculations sur une nouvelle hausse du plafond de rendement qui équivaut effectivement à un durcissement de la politique de la BOJ.

Le taux d'inflation de la Chine a également remonté le mois dernier, mais il reste inférieur à 2 % et l'inflation annuelle des prix à la production est toujours en territoire négatif.

Bien que les rendements obligataires britanniques et la livre sterling aient dérapé mercredi dans un panorama de craintes de récession et d'espoirs de désinflation des prix de l'énergie, il y a eu de meilleures nouvelles sur le front de la vente au détail aujourd'hui.

Les acheteurs britanniques ont dépensé sans compter à Noël, même si les détaillants ont prévenu qu'ils se serreraient la ceinture en 2023. Tesco et Marks & Spencer, deux des plus grands détaillants britanniques, ont affiché des ventes de Noël supérieures aux prévisions, les gens ayant fait le plein de friandises.

Dans l'actualité des entreprises américaines, l'attention s'est portée sur Walt Disney alors que le géant du divertissement et le milliardaire Nelson Peltz se sont affrontés dans une bataille de conseil d'administration avec Disney, qui a refusé à l'éminent investisseur activiste un siège à son conseil d'administration.

La chaîne de sandwichs Subway étudie une vente de ses activités qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 10 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters mercredi.

En ce qui concerne les bénéfices, le fabricant de puces taïwanais TSMC a annoncé jeudi une hausse de 78 % de son bénéfice trimestriel, alors que les fortes ventes de puces avancées l'ont aidé à défier un ralentissement plus large de l'industrie qui a frappé les puces de base moins chères.

Événements et publications de données à venir qui pourraient orienter les marchés américains et mondiaux plus tard dans la journée de jeudi :

* Rapport sur les prix à la consommation de décembre aux États-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, budget fédéral de décembre. Le Trésor américain vend des obligations à 30 ans.

* Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie Patrick Harker, le président de la Fed de St Louis James Bullard, le chef de la Fed de Richmond Thomas Barkin prennent tous la parole. Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, prend la parole.

* Résultats des entreprises : TSMC, Infosys