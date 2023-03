Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux de Mike Dolan

Un sentiment d'hésitation régnait sur les marchés mondiaux vendredi, à savoir si la réévaluation spectaculaire de l'horizon des taux d'intérêt américains et européens au cours du mois dernier était une réaction excessive et si le sursaut économique du Nouvel An pourrait s'avérer être un coup de pouce temporaire.

De nombreux responsables de banques centrales semblaient en tout cas moins prompts à porter un jugement. Jeudi, les responsables de la Réserve fédérale américaine se sont demandé si les récentes données montrant que l'inflation, l'emploi et les dépenses étaient plus élevés que prévu n'étaient qu'un feu de paille.

"Il est possible que les progrès se soient arrêtés, ou il est possible que les chiffres publiés le mois dernier aient été une bavure", a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a préconisé une réponse politique "lente et régulière".

À la veille du témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès la semaine prochaine et du rapport critique sur l'emploi de février, ces commentaires ont semblé calmer les ardeurs des marchés - où les taux d'emprunt ont grimpé en flèche toute la semaine.

Cette prise de position faisait suite aux commentaires formulés plus tôt dans la semaine par le chef de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, selon lesquels de nouvelles hausses de taux au Royaume-Uni n'étaient pas "inévitablement" nécessaires.

Un recul de près de 10 points de base du rendement du Trésor à deux ans par rapport aux sommets atteints en 15 ans semble avoir été suffisant pour donner un coup de pouce aux actions en fin de journée jeudi et pendant le week-end. Les rendements du Trésor à dix ans s'accrochent tout juste à la poignée de 4 % qu'ils ont prise jeudi seulement.

La résistance des marchés boursiers en général au tremblement de terre du marché obligataire de la semaine est remarquable et légèrement déroutante - la volatilité implicite des obligations grimpe en flèche tandis que les équivalents sur le marché boursier se calment.

L'un des arguments en faveur de cette situation est que les banques centrales pourraient en effet hésiter à conduire les économies en récession et accepter un niveau d'inflation légèrement plus élevé. Les prévisions d'inflation américaine à deux ans sur le marché du Trésor ont grimpé de 2% à 3% depuis le début du mois dernier.

De plus, un taux proxy des fonds fédéraux modélisé par les chercheurs de la Fed - montrant le véritable niveau de resserrement de la politique lorsque vous incorporez l'orientation de la Fed, la transmission du marché et l'utilisation du bilan de la Fed - atteignait déjà 6,3 % à la fin du mois de février. C'est 170 points de pourcentage au-dessus du taux directeur en vigueur.

Les enquêtes de conjoncture ont également connu un léger refroidissement vendredi. Il a été confirmé que la reprise de l'activité économique dans la zone euro s'est accélérée le mois dernier, mais elle était légèrement moins forte que les premières lectures "flash".

En revanche, l'activité dans le secteur des services en Chine a progressé au rythme le plus rapide depuis six mois.

Ailleurs, on s'est inquiété de la mission même des banques centrales. Les parlementaires britanniques ont déclaré vendredi qu'ils lançaient une enquête sur le fonctionnement de l'indépendance opérationnelle de la Banque d'Angleterre.

Dans l'actualité des entreprises, les actions du groupe indien Adani, en difficulté, ont bondi de près de 20 % vendredi après un investissement surprise de 1,87 milliard de dollars dans le groupe par la société d'investissement GQG Partners, qui a apaisé les inquiétudes quant à la capacité du conglomérat à attirer des fonds. Un fonds de pension australien client de GQG Partners a demandé à la société plus d'informations sur sa démarche.

La société britannique de technologie des puces Arm, détenue par la société japonaise SoftBank, a déclaré vendredi qu'elle chercherait à obtenir une cotation uniquement aux États-Unis cette année, anéantissant les espoirs du gouvernement britannique de voir le géant de la technologie revenir sur le marché boursier de Londres.

Dans le secteur bancaire, Bank of America et Citigroup ont supprimé certains postes de banque d'investissement en Asie, rejoignant ainsi leurs homologues mondiaux qui réduisent leurs effectifs en raison du ralentissement des transactions en Chine.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Enquêtes sur le secteur des services aux États-Unis et dans le monde entier (Feb)

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Michelle Bowman, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, le chef de la Fed de Dallas Lorrie Logan et le chef de la Fed de Richmond Thomas Barkin prennent tous la parole.

* Le président américain Joe Biden rencontre le chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison Blanche

* Les ministres des Affaires étrangères des pays du Quadrilatère - États-Unis, Japon, Australie et Inde - se réunissent à New Delhi.

Graphique : VIX et MOVE se séparent ? https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrlqeylve/One.PNG

Graphique : Flux de fonds : Actions, obligations et marché monétaire mondiaux https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkdzlnjvm/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Graphique : Les obligations oscillent d'une direction à l'autre https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/lbvgglzbwvq/chart.png

Graphique : La déconnexion sur les licenciements de travailleurs américains https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/LAYOFFS/zgvobnzrkpd/chart_eikon.jpg