Marketmind : L'inflation irritante ne se calmera pas

Alors que les investisseurs réfléchissent à ce qui ressemble à une nouvelle année de ré-accélération de l'économie mondiale, le récit d'une désinflation constante a été déchiré et les marchés des taux d'intérêt s'efforcent toujours de réévaluer les prix.

La dernière surprise de vendredi concernant l'inflation américaine a été égalée en Europe mardi, avec une nouvelle hausse inattendue des taux d'inflation globale en France et en Espagne en février - ce qui a fait de cette dernière journée d'un mois transformateur pour les marchés un moment inconfortable.

La refonte spectaculaire de la situation macroéconomique et de l'inflation depuis début février a vu les taux directeurs implicites de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne grimper d'un demi pour cent depuis le début du mois - à 5,4 % et 3,9 % respectivement.

Cela représente une certaine évolution par rapport aux niveaux actuels de 4,50-4,75 % et 2,5 %. Tout aussi important, toute idée de réduction des taux cette année s'est évaporée.

Et, chose inquiétante, les mesures des anticipations d'inflation basées sur le marché augmentent à nouveau fortement.

Les taux d'inflation "breakeven" à deux ans aux États-Unis, tirés des titres du Trésor protégés contre l'inflation, ont bondi de 80 points de base ce mois-ci pour atteindre 2,8 % - balayant l'hypothèse antérieure selon laquelle l'inflation reviendrait à l'objectif de 2 % de la Fed en deux ans.

Bien que le "breakevens" à 10 ans ait été un peu plus stable, à un peu moins de 2,5 %, l'objectif de la Fed reste insaisissable. En Europe, le swap indexé sur l'inflation à cinq ans a bondi de 20 points de base pour atteindre un sommet de 9 mois juste en dessous de 2,5 %.

Le message des banquiers centraux est que les taux doivent encore augmenter et ne vont pas baisser rapidement.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré mardi à Reuters que les pressions inflationnistes de la zone euro montraient certains signes d'assouplissement, mais qu'il n'y aurait pas de fin aux hausses de taux tant que la BCE ne serait pas plus sûre d'atteindre son objectif.

Interrogé sur la durée pendant laquelle les taux pourraient rester dans un territoire qui restreint la croissance économique, Lane a déclaré : "Cela pourrait être une période assez longue, un bon nombre de trimestres".

Les marchés boursiers se sont stabilisés après les premières pertes, les contrats à terme américains n'étant que légèrement dans le rouge avant l'ouverture et la fin du mois.

Le dollar a également connu un panorama mitigé, augmentant par rapport au yen mais reculant par rapport au yuan et à la livre sterling. La livre a poursuivi sa progression grâce à la percée de cette semaine dans les négociations du Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

Les tensions géopolitiques ont mijoté en arrière-plan, alors que les troupes russes tentaient d'encercler la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, et que les investisseurs s'inquiétaient de la possibilité que la Chine fournisse un soutien militaire à Moscou - un geste qui, selon les responsables du gouvernement américain, aurait un coût pour Pékin.

Les inquiétudes concernant Taïwan ont également été au centre des préoccupations des marchés.

La Chine affirme que les États-Unis exagèrent le concept de sécurité nationale, abusant du pouvoir de l'État pour supprimer les entreprises étrangères après que la Maison Blanche ait donné 30 jours aux agences gouvernementales pour supprimer l'application TikTok, propriété de la Chine, sur les appareils fédéraux.

Dans l'actualité des entreprises, la société de recrutement Adecco a déclaré que son activité d'embauche avait légèrement faibli au début de l'année 2023 après avoir annoncé des bénéfices plus faibles que prévu.

Le gestionnaire d'actifs britannique abrdn a essuyé une perte avant impôts sur l'ensemble de l'année et a fait état d'une baisse des fonds des clients pour 2022, alors que les turbulences des marchés mondiaux et l'inflation galopante ont pesé sur ses finances.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Confiance des consommateurs en février aux États-Unis, enquête PMI de Chicago auprès des entreprises, enquête de la Fed de Richmond auprès des entreprises, enquête de la Fed de Dallas sur le secteur des services en février, stocks de gros et de détail en janvier aux États-Unis, balance commerciale des marchandises, prix des maisons en décembre aux États-Unis.

* Discours du président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee ; discours de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, et de la responsable de la politique monétaire de la BoE, Catherine Mann

* Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping.

* Résultats des entreprises américaines : AutoZone, Agilent, HP, First Solar, AMC Entertainment, Monster Beverage, Sempra Energy, etc.

Graphique : Commandes de biens d'équipement aux États-Unis https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/lgpdkonrqvo/corecap.png

Graphique : La progression de l'emploi aux États-Unis reste forte https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/POWELL/xmvjkrbdgpr/chart.png

Graphique : Baisse du revenu disponible en Chine https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/jnpwyaalypw/chart.png

Graphique : Les investissements des entreprises britanniques ont chuté depuis le vote du Brexit https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-EU/ECONOMY/gkplwdmwbvb/chart_eikon.jpg