Marketmind : La BI et la BSP décident des taux

Les décisions de politique des banques centrales en Indonésie et aux Philippines occupent le devant de la scène en Asie ce jeudi, offrant aux investisseurs une rare diversion par rapport à la réévaluation spectaculaire des anticipations de taux américains qui défie de plus en plus la logique des marchés mondiaux.

Ou plutôt, c'est la réaction des marchés mondiaux et des actifs risqués à cette réévaluation qui défie de plus en plus la logique.

Cette année, les actions mondiales sont en hausse de 8 %, les actions asiatiques hors Japon sont en hausse de 5 %, le FTSE britannique a atteint un niveau record, le S&P 500 est en hausse de 7 % et le Nasdaq affiche une hausse vertigineuse de 15 %.

Les spreads des obligations d'entreprises américaines à haut rendement sont proches des collines de neuf mois du début du mois, et les spreads des obligations de première qualité sont proches des collines de dix mois d'il y a seulement deux semaines.

Cela s'est produit dans un contexte de hausse étonnante des rendements obligataires américains, des taux implicites basés sur le marché et des attentes de la politique de la Fed.

Selon les contrats à terme sur les taux "SOFR" américains, le taux implicite de fin d'année de la politique de la Fed est maintenant supérieur à 5 % - il y a quatre mois, il était de 4 %, et il y a six mois, il n'était que de 3 %. Chuchotez-le, mais un taux terminal de 6 % n'est peut-être pas complètement exclu.

La hausse des taux et des rendements n'est-elle pas censée freiner l'appétit pour le risque ? Il y a quelques explications possibles - les investisseurs sont toujours fortement sous-pondérés en actions, les liquidités mondiales sont abondantes, le scénario d'un atterrissage en douceur ou même d'un " no landing " pour l'économie américaine - mais cela reste un peu une énigme.

En Asie, la Banque d'Indonésie (BI) devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé à 5,75 %, ce qui pourrait marquer la fin d'un court cycle de hausse de six mois. L'inflation dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a atteint son plus haut niveau en sept ans, à 5,95 %, en septembre, mais a ralenti à 5,28 % en janvier.

La banque centrale des Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas), quant à elle, se trouve dans une situation plus délicate et devrait procéder à une deuxième hausse consécutive d'un demi-point de son taux de référence au jour le jour, à 6,00 %. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 14 ans et, contrairement aux autres économies asiatiques, elle ne montre pas encore de signes significatifs de refroidissement.

Les orientations hawkish de la BSP et de la BI jeudi pourraient soutenir leurs monnaies respectives. Mais avec l'équivalent en espèces des États-Unis - les bons du Trésor à 6 mois - qui propose désormais 5 %, il faudra des propos assez durs pour tenter de détourner les traders du dollar.

Le calendrier des données de jeudi comprend également les derniers instantanés de la balance commerciale du Japon, et le chômage à Hong Kong et en Australie.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

- Décision sur le taux indonésien

- La décision sur le taux des Philippines

- Commerce du Japon (janvier)