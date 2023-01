Marketmind : La BOJ fait le grand écart

Ainsi, après toutes les spéculations frénétiques et la pression massive du marché, la Banque du Japon (BOJ) a maintenu sa politique de relance super facile.

Les perspectives économiques ont été légèrement révisées, les prévisions du PIB ont été revues à la baisse et l'inflation IPC a augmenté légèrement à 1,8 %, mais cela reste en deçà de l'objectif de 2 % que certains avaient prédit.

Cela a entraîné une baisse générale du yen et une hausse de 2,6 % du dollar à 131,42 yens. Les marchés obligataires mondiaux ont poussé un soupir de soulagement et les rendements américains à 10 ans ont baissé de 8 points de base à 3,48 %.

La BOJ continuera à acheter des obligations dans la mesure nécessaire pour maintenir son objectif de rendement des JGB à 10 ans à zéro. La fourchette de négociation reste comprise entre -0,5 % et +0,5 %, même si les rendements ont dépassé le plafond pendant quatre sessions consécutives.

Un changement subtil a été apporté aux règles de fourniture de fonds à taux fixe aux marchés, la BOJ ayant déclaré que le taux appliqué aux prêts jusqu'à 10 ans serait fixé "pour encourager la formation d'une courbe de rendement conforme à la ligne directrice pour les opérations de marché". Elle a ensuite proposé de prêter un trillion de yens (7,62 milliards de dollars) à un taux fixe pendant cinq ans.

Il n'était pas clair dans quelle mesure ce changement serait significatif, mais l'attitude provocante de la BOJ a fait reculer les rendements des JGB à 10 ans à 0,36 %, après un sommet précoce de 0,51 %.

Les analystes soupçonnent toujours la BOJ de devoir à nouveau acheter une quantité record de JGB ce mois-ci pour maintenir le plafond. La banque détient déjà plus de la moitié de tous les JGB, et 80 ou 90 % de certaines lignes d'obligations, ce qui explique en grande partie pourquoi la courbe des taux semble déréglée et pourquoi les courtiers se plaignent sans cesse d'un manque de liquidités.

Dans un sens, la BOJ est la seule source de liquidité, car elle est vraiment l'acheteur de dernier recours à l'heure actuelle. L'idée est peut-être de fournir une échappatoire aux investisseurs pour qu'ils puissent sortir de leurs positions longues de JGB aux prix actuels et éviter les pertes plus importantes qui ne manqueront pas de survenir lorsque la BOJ sera finalement liquidée.

Cela pourrait représenter beaucoup d'achats étant donné que la prochaine réunion de politique monétaire n'a pas lieu avant le 10 mars, mais au moins les rendements mondiaux semblent avoir une tendance à la baisse, ce qui pourrait aider à soulager la pression.

La réunion du mois de mars sera marquée par le fait que le gouvernement devrait annoncer la nomination d'un nouveau gouverneur de la BOJ en février, avant le départ à la retraite de Kuroda en avril, et certains analystes pensent qu'il appartiendra au nouveau gouverneur d'inverser la tendance.

Ou, peut-être, la BOJ continuera-t-elle à acheter jusqu'à ce qu'elle possède la totalité de la dette du gouvernement et qu'elle l'annule tout simplement. Il ne s'agit que d'une écriture comptable après tout.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

- L'IPC britannique pour le mois de décembre devrait baisser d'une fraction à 10,5 %, avec un indice de base à 6,2 %. Les ventes au détail aux États-Unis sont en baisse de 0,8 % pour le chiffre principal et de 0,3 % pour le groupe de contrôle.

- L'agenda de la Fed est chargé avec Bostic, George, Harker, Logan et Bullard qui doivent tous s'exprimer aujourd'hui. Le responsable de la politique monétaire de la BCE, Villeroy de Galhau, s'exprime à Davos.

(1 $ = 131,3000 yens)