Marketmind : La Banque d'Angleterre dans l'embarras

La décision de la Fed d'augmenter les taux de 75 points de base a laissé son bilan de communication entaché, avec seulement un article du WSJ -- qui est apparu pendant la traditionnelle période de blackout de la banque centrale -- avertissant les marchés qu'un tel mouvement était probable.

Alors, la Banque d'Angleterre, qui n'est pas connue pour ses conseils avisés, pourrait-elle annoncer une hausse des taux d'un demi-point au lieu des 25 points de base attendus ? Le marché parie désormais sur une probabilité de 50% d'une telle hausse, contre 30% la semaine dernière.

Mais, contrairement à la Fed, la BoE doit faire face aux perspectives de croissance les plus faibles du monde développé, en proie non seulement à des pénuries de main-d'œuvre et à une inflation proche de 10 %, mais aussi à une politique désordonnée et à un conflit commercial avec l'UE.

Ainsi, alors que certains responsables de la fixation des taux de la BoE voteront pour une hausse d'un demi-point, d'autres pourraient ne pas vouloir bouger du tout. Un compromis de 25 points de base semble probable.

Les marchés sont globalement sous pression en raison des craintes de récession après que la Fed a réduit ses prévisions de croissance économique, avec des rendements obligataires en baisse et des contrats à terme sur les actions américaines et européennes dans le rouge.

Sur le front des données, les immatriculations européennes ont chuté en mai pour le 11e mois consécutif, tandis que le Japon a révélé plus tôt que son déficit commercial a explosé pour devenir le plus important depuis plus de huit ans en mai.

C'était une conséquence du pétrole à 120 dollars le baril et aussi du plongeon du yen au-delà des plus bas niveaux de deux décennies par rapport au dollar. Alors que les importations ont grimpé de 49 %, les exportations ont jusqu'à présent peu profité de la faiblesse du yen, avec une hausse de seulement 16 %.

La devise ne peut espérer que peu de répit, la Banque du Japon devant maintenir sa position dovish vendredi. Elle a même reçu le soutien tacite du Premier ministre Fumio Kishida, qui a déclaré que la BOJ poursuivrait ses efforts pour atteindre son objectif d'inflation.

Mais les événements de jeudi pourraient bien faire de la BOJ la seule colombe du G7. Plusieurs banques estiment que la Banque nationale suisse pourrait relever son taux d'intérêt de -0,7 %, le plus bas du monde. Même si elle ne bouge pas, attendez-vous à ce qu'elle annonce une hausse des taux de 25 points de base en septembre.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés jeudi :

-Les prix des logements neufs de mai en Chine chutent à nouveau

-Réunion des ministres des finances de la zone euro

-Réunion de la Banque nationale suisse

-Réunion de la Banque d'Angleterre

-Mises en chantier de logements américains/demandes initiales d'allocations chômage/indice de la Fed de Philadelphie