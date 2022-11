Marketmind : La Chine et les crypto-monnaies font la pluie et le beau temps.

Les turbulences du pétrole, la crise du COVID en Chine et l'effondrement des cryptomonnaies sont autant d'éléments qui mettent mal à l'aise les investisseurs qui commencent à analyser ce qui s'annonce comme une année de récession.

La hausse des taux d'intérêt et le ralentissement des économies dominent la plupart des perspectives pour 2023, notamment celles publiées mardi par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Bien qu'elle s'attende à ce que l'économie mondiale dans son ensemble évite la récession pure et simple, l'OCDE, dont le siège est à Paris, a déclaré qu'elle voyait la croissance mondiale ralentir à 2,2 % l'année prochaine, contre 3,1 % en 2022 - les économies britannique et allemande étant susceptibles de se contracter en 2023.

Soulignant la morosité de la croissance, la bataille de la Chine contre le COVID et ses restrictions croissantes n'ont fait que s'aggraver. Pékin a fermé des parcs, des centres commerciaux et des musées, tandis que d'autres villes chinoises ont repris les tests de masse pour le COVID-19, le pays signalant de nouvelles infections proches des pics d'avril.

Bien que les actions de Hong Kong aient subi un nouveau coup de massue, les marchés mondiaux ont été plus mitigés mardi, alors que les prix du pétrole, plombés par les malheurs de la Chine et les craintes de récession mondiale, ont fait des montagnes russes au cours des dernières 24 heures.

Le Brent a plongé de plus de 5 % pour atteindre son plus bas niveau en 10 mois, à 82 dollars le baril, lundi en fin de journée, alors que l'OPEP envisageait d'augmenter sa production. Mais les démentis saoudiens lui ont permis de regagner toutes ses pertes depuis lors et il a oscillé autour de 88 $ à la première heure aujourd'hui.

Le dollar américain a également rendu une partie des gains importants de lundi. La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a émis une note plus mesurée sur le resserrement de la Fed en déclarant lundi que l'impact réel des hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine est probablement plus important que ce que son objectif de taux à court terme implique.

La douleur dans le monde de la crypto se poursuit, de nombreux investisseurs craignant que les retombées de l'effondrement de l'échange FTX ne fassent que commencer.

Le bitcoin - qui a maintenant chuté de près de 80 % au cours de l'année écoulée - est tombé à son plus bas niveau en deux ans, soit 15 481 $, lundi dernier. Les analystes estiment que plus de 55 % de tout l'argent jamais investi dans la principale cryptomonnaie est maintenant sous l'eau.

Les enquêtes, récriminations et poursuites judiciaires à travers le secteur de la crypto-monnaie se sont poursuivies. Le créancier de cryptomonnaies Genesis a déclaré lundi qu'il n'avait aucun projet immédiat de dépôt de bilan, quelques jours après que la faillite de FTX l'ait contraint à suspendre les rachats de ses clients.

Une autre évolution inquiétante pour toute personne impliquée dans le secteur a été la multiplication des poursuites judiciaires contre les sponsors et les annonceurs de l'échec de FTX - un coup de semonce pour de nombreuses célébrités, équipes sportives et annonceurs d'entreprise qui se lancent dans la crypto.

Les Golden State Warriors ont été poursuivis lundi par un client de FTX qui a accusé les champions en titre de la National Basketball Association de promouvoir frauduleusement l'échange de cryptomonnaies aujourd'hui en faillite. Et les journalistes de Bloomberg News ont rapporté que la star du football américain Tom Brady faisait l'objet d'une enquête de la part des régulateurs du Texas.

Dans les nouvelles des entreprises, le chiffre d'affaires de Baidu au troisième trimestre a battu les estimations, le géant chinois des moteurs de recherche ayant bénéficié d'une reprise des ventes de publicité en ligne et de la croissance de ses activités de cloud et d'intelligence artificielle.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Enquête de la Réserve fédérale de Philadelphie sur les entreprises non manufacturières en novembre, enquête de la Fed de Richmond sur les entreprises en novembre, confiance des consommateurs en novembre dans la zone euro.

* Loretta Mester, présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis et Esther George, chef de la Fed de Kansas City, prennent tous la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Analog Devices, HP, Dollar Tree, Autodesk

* Le Trésor américain vend des billets de 7 ans, des billets à taux variable de 2 ans