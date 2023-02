Marketmind : La Chine garde son calme sur les taux

Trois décisions de politique des banques centrales dominent le calendrier économique en Asie cette semaine, alors que les investisseurs continuent de se débattre avec les profondes implications sur le marché de la réévaluation la plus spectaculaire des attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis depuis des décennies.

Cette situation s'inscrit dans un contexte géopolitique de plus en plus nerveux - les relations sino-américaines se détériorent à cause de la crise des ballons espions, et le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie tombe vendredi.

Les marchés américains sont fermés lundi pour le Presidents Day, l'activité et les volumes asiatiques seront donc plus légers que d'habitude. Cela pourrait donner aux traders un rare répit pour réfléchir à la hausse fulgurante des taux et rendements basés sur le marché américain.

Wall street et les marchés mondiaux en général ont remarquablement bien résisté - le S&P 500 et l'indice MSCI World ont terminé la semaine en baisse de seulement 0,3 %, et le Nasdaq a augmenté de 0,6 %.

L'Asie a davantage ressenti la chaleur. L'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse trois semaines de suite, sa pire série depuis octobre. Les actions chinoises sont également en baisse depuis trois semaines, la chute de la semaine dernière ayant été accélérée par la dégringolade de 1,5 % de vendredi - la plus forte de cette année - après que Lenovo a annoncé sa plus forte baisse de revenus en 14 ans.

La Banque populaire de Chine doit fixer ses taux d'intérêt de référence pour les prêts lundi matin. De nombreux analystes s'attendent à ce qu'elle maintienne les taux de prêt de référence inchangés pour un sixième mois, laissant le taux préférentiel des prêts à un an à 3,65 % et le taux à cinq ans à 4,30 %.

GRAPHIQUE - Taux d'intérêt chinois

La Reserve Bank of New Zealand devrait réduire son resserrement mercredi et augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage à 4,75 %. Elle répétera ensuite la dose d'ici le milieu de l'année pour un taux maximal de 5,25%, selon un sondage Reuters.

Jeudi, la Banque de Corée devrait quant à elle maintenir son taux directeur à 3,5 %, ce qui constituerait sa première décision d'attente après deux hausses consécutives depuis avril.

Mais ne soyez pas surpris si l'orientation est plus hawkish que le mois dernier - l'inflation est tenace, les perspectives politiques américaines ont changé de manière spectaculaire et le won a chuté de 7 % au cours des deux dernières semaines.

GRAPHIQUE - Taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud

Parmi les autres données économiques asiatiques qui influencent le marché cette semaine, citons l'inflation japonaise des prix à la consommation pour le mois de janvier, vendredi - attendez-vous à une augmentation du taux annuel à un niveau record de plus de 4 % - et les lectures finales du PIB de Hong Kong et de Taïwan pour le quatrième trimestre, mercredi.

Sur le front des entreprises, la controverse entourant le groupe indien Adani devient de plus en plus politique. Reuters a rapporté vendredi que le gouvernement indien a demandé au plus haut tribunal du pays d'examiner la "véracité" des allégations faites contre le groupe par le vendeur à découvert américain Hindenburg Research.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Chine

- Compte courant de l'Indonésie (T4)

- Confiance des consommateurs de la zone euro (février)