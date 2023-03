Un regard sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Alun John

"Assez juste, je suppose" semble être la réponse des marchés à l'objectif de croissance relativement modeste de 5 % pour 2023 annoncé par la Chine dimanche.

Les actions chinoises onshore, le yuan et le pétrole ont connu de petites baisses, mais les actions de Hong Kong ont suivi le reste du monde à la hausse, et l'indice mondial MSCI est en hausse de 0,2 % jusqu'à présent lundi.

L'objectif de croissance d'environ 5 % pour cette année se situe dans la partie basse des attentes, car des sources politiques avaient récemment déclaré à Reuters qu'une fourchette allant jusqu'à 6 % pourrait être fixée. Il est également inférieur à l'objectif de l'année dernière d'environ 5,5 %, bien qu'en hausse par rapport au chiffre réel de 3 % de l'année dernière.

Les investisseurs, du moins ceux qui recherchent de bonnes nouvelles, ont déclaré qu'ils étaient soulagés que les décideurs politiques soient conscients des multiples vents contraires auxquels l'économie est confrontée et qu'ils se concentrent sur les priorités à long terme, plutôt que de courir après une ruée vers le sucre à court terme.

"Dans l'ensemble, le gouvernement est conscient des forces et des faiblesses auxquelles l'économie est confrontée. Il n'est pas trop optimiste et ne dépense pas trop pour stimuler la croissance. Il se concentre davantage sur les défis de croissance à plus long terme", a déclaré Iris Pang, économiste en chef d'ING pour la Grande Chine.

"À notre avis, atteindre ces objectifs ne serait pas très difficile", conclut-elle.

En ce qui concerne les investisseurs à la recherche de bonnes nouvelles, les rendements du Trésor américain sont en baisse pour une deuxième session consécutive, le rendement de référence à 10 ans s'établissant à 3,93 %, soit près de 16 points de base de moins que le sommet de plus de deux mois atteint jeudi, à 4,091 %.

Cela a contribué à soutenir le rallye des actions mondiales de lundi.

La semaine prochaine montrera s'il s'agit ou non d'une fausse aube avec les chiffres de l'emploi américain attendus vendredi, l'IPC américain publié le 14 mars et, avant cela, le témoignage semi-annuel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, mardi et mercredi de cette semaine.

C'est le chiffre impressionnant de la masse salariale du mois dernier, suivi d'une impression d'inflation stable, qui a amené les marchés à accepter finalement que la Réserve fédérale américaine ne réduira pas les taux d'intérêt cette année.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Commandes des usines aux États-Unis.

* Enchères de bons à trois mois et à six mois aux États-Unis.

Graphique : La Chine fixe l'objectif de croissance du PIB pour 2023 à environ 5 % https://www.reuters.com/graphics/CHINA-PARLIAMENT/PLANNER/zjvqjydmwpx/chart.png