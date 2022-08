Marketmind : La Fed ne voit pas assez d'hirondelles pour l'été

Les décideurs de la Fed sont sortis des pièges hier soir, en disant aux marchés de ne pas trop s'enthousiasmer pour le chiffre plus froid que prévu de l'inflation, mais sans grand résultat.

Le Nasdaq a clôturé en hausse de 20 % par rapport à son plus bas niveau de juin, le dollar a chuté après les données, et même le bitcoin - vous vous en souvenez ? - est de nouveau au-dessus de 24 000 $ et teste un sommet de deux mois.

La Fed est "loin, très loin de déclarer victoire" sur l'inflation, a déclaré le président de la banque de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, bien qu'il ait noté les nouvelles "bienvenues" dans le rapport sur l'IPC.

L'inflation est restée stable en juillet, d'un mois sur l'autre, après avoir progressé de 1,3 % en juin, mais elle a tout de même augmenté de 8,5 % par rapport à l'année dernière.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, s'est joint au chœur en déclarant que l'inflation était encore "inacceptablement" élevée.

Néanmoins, les actions asiatiques ont poursuivi leur remontée - l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 1,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis six semaines - et les contrats à terme européens indiquent également une ouverture plus élevée

. Il est peu probable que les données du PIB britannique de vendredi proposent une orientation aussi positive pour les données sur l'inflation de la semaine prochaine, comme l'ont fait les données sur l'emploi de la semaine dernière pour les chiffres américains.

Les principaux résultats européens à l'ordre du jour de jeudi ont un accent allemand, avec Zurich Insurance, Deutsche Telekom, Siemens, suivis par le géant technologique chinois Baidu plus tard dans la journée.

Inflation américaine : Une vue contradictoire ?

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Résultats européens : Zurich Insurance, Deutsche Telekom, Siemens, Thyssenkrupp,

résultats américains : Baidu.com, Cardinal Health

US Jul PPI

US 30-year bond auction

Mexico central bank monetary policy statement

Peru, Serbia, central bank meetings

Defence ministers Ukraine, UK and Denmark host Ukraine donors conference, Copenhagen