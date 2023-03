Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever.

Le spectacle continue. Juste.

Les actions mondiales et asiatiques ont progressé lundi malgré une hausse des rendements obligataires américains et mondiaux, et avant une hausse attendue des taux d'intérêt en Australie et des remarques belliqueuses du président de la Réserve fédérale Jerome Powell mardi.

En plus de la décision sur les taux de la Reserve Bank of Australia (RBA) mardi, les investisseurs en Asie ont une série d'indicateurs susceptibles de faire bouger le marché, notamment le commerce et les réserves de change de la Chine, le PIB de la Corée du Sud et l'inflation des Philippines, de la Thaïlande et de Taïwan.

Les investisseurs abordent ces événements dans un état d'esprit plutôt optimiste. L'indice mondial des actions MSCI a augmenté pour une troisième session consécutive lundi, son meilleur résultat depuis un mois, et le Dow Jones a augmenté pour un quatrième jour, son meilleur résultat depuis deux mois.

Les gains ont été minimes, mais ils sont intervenus malgré une hausse des rendements obligataires mondiaux lundi et un risque d'événement important mardi.

Le principal événement en Asie sera sans doute la hausse attendue d'un quart de point du taux de la RBA, ce qui porterait le taux d'escompte à 3,60 %.

Les analystes s'attendent à une autre hausse de 25 points de base au deuxième trimestre de l'année, ce qui laisserait le taux d'escompte à 3,85 %, son plus haut niveau depuis 2012. Si les responsables politiques doivent se tromper d'un côté ou de l'autre, ce sera probablement du côté des faucons.

Cela serait conforme aux signaux émis par la RBA le mois dernier et aux responsables de la fixation des taux dans d'autres grandes banques centrales - le directeur de la banque centrale autrichienne Robert Holzmann, membre hawkish du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré au quotidien économique allemand Handelsblatt que la BCE devrait augmenter ses taux de 50 points de base lors de ses réunions de mars, mai, juin et juillet.

Mardi, l'attention se portera sur la première des deux comparutions de Powell devant le Congrès cette semaine. Les taux et les prix du marché obligataire suggèrent que les traders s'attendent à ce qu'il livre un témoignage hawkish aux parlementaires - le taux terminal implicite se maintient autour de 5,50 % et les traders mettent près d'une chance sur trois pour une hausse des taux d'un demi-point ce mois-ci.

Une fois de plus, la question est la suivante : combien de temps les marchés d'actions peuvent-ils tenir le coup et la volatilité rester déprimée, si les rendements et les attentes de la Fed continuent de grimper ?

Sur le front des données asiatiques, les réserves de change de la Chine pour le mois de février pourraient permettre de savoir si Pékin commence à réduire ses énormes avoirs en actifs libellés en dollars dans le contexte de la forte augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Les analystes s'attendent à une baisse des réserves à 3,16 trillions de dollars, contre 3,184 trillions en janvier, ce qui serait la première baisse mensuelle depuis septembre.

Les derniers chiffres corrigés de l'évaluation montrent que la Chine a vendu des bons du Trésor l'année dernière, mais a acheté un montant similaire de dettes d'agences américaines, gardant ainsi son exposition aux actifs en dollars globalement stable.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- Décision sur le taux australien (consensus : +25 pdb à 3,60 %)

- Données sur le commerce et les réserves de change de la Chine (février)

- Témoignage semestriel du président de la Fed américaine Jerome Powell sur la politique monétaire devant le Sénat