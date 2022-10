Marketmind : La chanson reste la même

Le bombardement de Kiev et d'autres villes ukrainiennes par la Russie lundi a assombri ce qui était déjà une humeur plutôt morose sur les marchés mondiaux, et les investisseurs espèrent que quelque chose quelque part atténue la pression de vente mardi.

Malheureusement, rien d'évident ne saute aux yeux.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré lundi que la poursuite du resserrement de la politique dépendra des données et des risques, donnant ainsi à certains investisseurs l'espoir que la Fed pourrait bientôt lever le pied.

Mais elle a également souligné que la politique devra rester restrictive pendant un certain temps.

Les actions mondiales ont terminé dans le rouge, et le dollar a encore augmenté. Les actifs asiatiques ont davantage souffert - l'indice boursier MSCI Asia ex-Japan a chuté de 2 %, et plusieurs devises de la région se sont fortement affaiblies.

GRAPHIQUE : MSCI World vs MSCI Asia (ex-Japon) -

Le yen est de nouveau au plus bas depuis 24 ans et en territoire d'intervention de la BOJ, autour de 146 par dollar, et la réouverture du marché chinois après la Golden Week a été rocailleuse, pour ne pas dire plus.

Les actions des géants de la technologie Alibaba et Tencent ainsi que des fabricants de puces ont chuté suite à l'adoption vendredi d'une série de nouvelles mesures américaines de contrôle des exportations visant à ralentir les avancées technologiques et militaires de la Chine.

Les propositions de l'administration Biden comprennent des mesures visant à couper la Chine de certains semi-conducteurs fabriqués partout dans le monde avec des équipements américains.

Alors que Pékin se bat déjà pour soutenir le secteur immobilier, la monnaie et l'économie en général, c'est un casse-tête supplémentaire dont elle pourrait se passer.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

Sentiment du consommateur australien (octobre)

Confiance des entreprises australiennes (septembre)

Compte courant du Japon (août)

Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Discours de Harker et Mester de la Fed

(Reportage de Jamie NcGeever à Orlando, Floride ; Montage de Matthew Lewis)

(Reuters) - Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever