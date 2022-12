Marketmind : La course à la position

Avec des titres dominés par l'arrestation aux Bahamas de Sam Bankman-Fried, le patron de crypto qui a échoué, le monde de l'investissement régulier a jonglé pour prendre position avant la lecture déterminante de l'inflation américaine de la semaine et la course d'obstacles des décisions des banques centrales.

Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, a été arrêté à la demande des procureurs américains tard lundi, la veille du jour où il devait témoigner devant le Congrès au sujet de l'effondrement brutal de l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies du monde.

Et l'implosion crypto quasi existentielle de l'année a continué à se répercuter plus largement, avec la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, qui a interrompu mardi le retrait du principal stablecoin USDC. Binance elle-même attend le résultat d'une série d'enquêtes du ministère de la Justice.

Les marchés plus larges étaient plus préoccupés par le premier des grands événements macroéconomiques de la semaine - la publication des données de novembre sur les prix à la consommation aux États-Unis. L'inflation globale devrait avoir baissé à 7,3 %, contre 7,7 % en octobre, et les taux de base à 6,1 %.

À la veille de la hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, il sera difficile de négocier sur les chiffres de l'IPC.

Certains analystes estiment que les surprises de la publication pourraient ne pas être enregistrées tant que la décision et les orientations de la Fed ne sont pas passées - ce qui est compliqué par les réunions de politique générale de jeudi de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse.

Les jauges de volatilité implicite ont été gonflées en conséquence.

Bien que le S&P500 ait enregistré lundi sa meilleure journée du mois jusqu'à présent, la jauge de volatilité VIX a atteint son plus haut niveau en quatre semaines.

D'autres marchés ont semblé plus stables. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont oscillé autour de 3,60 %. Le taux final implicite de la Fed reste juste en dessous de 5 %, même si les marchés à terme continuent de prévoir une réduction de près d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de 2023.

Avec les épisodes de temps glacial dans l'hémisphère nord, les prix du pétrole se sont raffermis après leur récente descente aux enfers - mais le Brent reste sous les 80 dollars le baril.

Malgré les grands événements macroéconomiques de la semaine, les actions individuelles ont beaucoup bougé et les transactions se sont multipliées lundi. Microsoft a progressé après l'annonce d'une prise de participation dans le London Stock Exchange Group, qui a fait la une des journaux.

Rivian Automotive a chuté de plus de 6 % après que la société a interrompu ses discussions de partenariat avec Mercedes-Benz Vans sur la production de fourgons électriques en Europe. La société de biotechnologie Horizon Therapeutics a bondi de 15,49 % après avoir reçu une offre de rachat d'Amgen, tandis que Coupa Software a grimpé de 27 % après s'être vendue à la société de capital-investissement Thoma Bravo.

Weber a grimpé de 23 % après que la société de cuisine en plein air a accepté d'être rachetée par l'actionnaire majoritaire BDT Capital Partners.

La guerre des puces était également au centre de l'attention.

Les États-Unis ont déclaré avoir discuté avec leurs partenaires, dont le Japon et les Pays-Bas, sur le resserrement des exportations vers la Chine d'équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs. L'administration Biden vise à couper la Chine de certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains, dans le but de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

La Chine répond en travaillant sur un paquet de soutien de plus de 1 trillion de yuans (143 milliards de dollars) pour son industrie des semi-conducteurs, ont déclaré des sources à Reuters, dans un grand pas vers l'autosuffisance en puces et pour contrer les mesures américaines.

Les actions chinoises ont chuté mardi, l'optimisme concernant l'assouplissement des restrictions COVID-19 commençant à s'estomper face aux signes d'un pic d'infections dans les grandes villes, dont Pékin. Hong Kong a annoncé qu'à partir de mercredi, les passagers internationaux arrivant sur le territoire ne seraient plus soumis à des contrôles de mouvement COVID-19 ou interdits d'accès à certains lieux.

Avec un œil sur l'aggravation de l'agitation ouvrière en Grande-Bretagne, le taux de chômage britannique a augmenté pour un deuxième mois et il y avait d'autres signes qu'une partie de la chaleur inflationniste sur le marché du travail se refroidit alors que l'économie trébuche, y compris une augmentation des personnes âgées à la recherche d'un emploi.

Mais les salaires réguliers ont augmenté de 6,1 %, plus que prévu, entre août et octobre, soit le gain le plus important depuis le début des relevés en 2001, à l'exclusion des hausses pendant la pandémie qui ont été faussées par les lockdowns et les mesures de soutien gouvernementales.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Rapport sur l'inflation des prix à la consommation en novembre aux États-Unis. La Fed de Cleveland publie l'IPC médian pour Nov, enquête NFIB sur les petites entreprises américaines.

* Le Comité fédéral de l'Open Market de la Réserve fédérale américaine commence sa réunion de 2 jours, décision politique mercredi.

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 30 ans.

* La France accueille une conférence internationale pour répondre aux besoins hivernaux urgents de l'Ukraine en guerre contre la Russie Graphique : La vision de la Fed pour 2022, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/PROJECTIONS/klpygggbapg/chart.png Graphique : Prix de l'essence à la pompe aux États-Unis, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprllroxpe/One.PNG Graphique : Actifs totaux des fonds mondiaux d'actions, d'obligations et du marché monétaire, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopaknoqqpa/Global%20equities%20bond%20and%20money%20market%20funds%20total%20assets.jpg