Marketmind : La guerre en Europe

Nous y voilà. Poutine a envahi l'Ukraine.

Les marchés affichent toutes les réactions prévisibles, vendant des actions et achetant des valeurs refuges. Les rendements du Trésor ont baissé de 10 points de base, tandis que le franc suisse et le yen japonais sont en hausse, tout comme le Dollar Index. L'or a bondi de 2 % et le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril.

Et après ? Une récession économique ? Des banques centrales contraintes de ne pas augmenter leurs taux d'intérêt ? Les paris du marché sur une hausse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale pour mars s'estompent et au moins un responsable de la BCE a déjà exhorté la banque à maintenir son programme de relance jusqu'à la fin de l'année au moins.

La question évidente que soulève l'effet du prix du pétrole est de savoir dans quelle mesure il aggrave l'inflation. Et si, dans cette situation, les obligations s'avèrent être les meilleurs havres de sécurité. Surveillez les banques centrales.

L'opinion selon laquelle la géopolitique est une opportunité d'achat sera également mise à l'épreuve. Cela restera-t-il vrai alors que se déroule une situation décrite comme la pire depuis la crise des missiles cubains ?

En attendant, tous ceux qui considèrent les sanctions occidentales comme inefficaces devraient jeter un coup d'œil aux prix des actifs russes. Un pays doté d'un trésor de 640 milliards de dollars et d'un taux d'endettement d'environ 20 % bénéficie aujourd'hui d'une prime de rendement de 5 points de pourcentage sur ses obligations en dollars par rapport aux bons du Trésor américain.

C'est plus que ce que l'on demande à des pays comme l'Irak et la Bolivie.

Mais il s'agit moins des sanctions qui ont été annoncées que de celles qui pourraient maintenant pleuvoir, notamment l'exclusion de Moscou des systèmes de paiement internationaux et l'interdiction de détenir des obligations russes. La vente au rabais des actifs russes s'est accélérée et le rouble a chuté de plus de 7 % par rapport au dollar.

Tout cela va bien sûr faire mal à ceux qui prennent les sanctions, et surtout à l'Europe, où l'euro est tombé à son plus bas niveau depuis un mois. Et n'oublions pas le pays attaqué, l'Ukraine, dont les obligations en dollars sont désormais assorties du prix d'un défaut de paiement de la dette.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés jeudi :

-L'UE va lancer de nouvelles sanctions contre la Russie

- La banque centrale de Corée du Sud a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau stable.

-La membre du conseil d'administration de la BCE Isabel Schnabel s'exprime

-Raphaël Bostic, président de la Fed d'Atlanta

-Deuxième estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre et ventes de logements neufs.

-Vente d'obligations américaines à 7 ans

-Résultats américains : Résultats américains : Newmont, Papa John's, Occidental