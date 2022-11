Marketmind : La gueule de bois

Les bons du Trésor sont sortis de Thanksgiving en pleine forme, mais les autres actifs ont été un peu plus lents à démarrer en Asie, les traders se tournant vers les données sur l'emploi et la croissance aux États-Unis la semaine prochaine.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de plus de cinq points de base pour atteindre son plus bas niveau en huit semaines, à 3,65 %.

Les prix à la consommation de base ont augmenté à leur rythme le plus rapide en 40 ans à Tokyo, signe que l'inflation est partout. Les obligations d'État japonaises ont chuté. [JP/]

La Chine a enregistré vendredi un nouveau record d'infections quotidiennes COVID-19 et le Hang Seng a glissé de 0,7 %. Les obligations et la monnaie de la Malaisie se sont redressées après la nomination d'Anwar Ibrahim au poste de Premier ministre, couronnant son parcours de protégé du leader vétéran Mahathir Mohamad à leader de la protestation, prisonnier condamné pour sodomie et leader de l'opposition.

Les enquêtes sur la confiance des consommateurs en France et en Allemagne, ainsi que les données finales du PIB allemand sont en tête d'un calendrier autrement calme en Europe, tandis que les vacances vont probablement miner le commerce américain jusqu'au week-end.

Les chiffres de la croissance et de l'emploi aux États-Unis la semaine prochaine seront surveillés pour leurs implications sur les taux d'intérêt, mais les marchés du monde entier se concentreront sur les données de l'IPC américain prévues le 13 décembre et sur la réunion de la Réserve fédérale qui se terminera le jour suivant.

Graphique : Le rendement à dix ans en crête ? - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znpnbenjbpl/Two.PNG

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

PIB allemand, enquêtes sur les consommateurs français et allemands, discours des responsables de la BCE Kerstin et de Guindos.