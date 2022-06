Marketmind : La psychologie de l'inflation

Les grèves ferroviaires, les plus importantes depuis trois décennies, éclaircissent les quartiers de bureaux à travers la Grande-Bretagne cette semaine. D'autres groupes professionnels, des avocats aux postiers, prévoient également de monter aux barricades dans les semaines à venir pour réclamer plus de salaires.

Les données de mercredi montrent pourquoi. L'inflation annuelle des prix à la consommation a atteint un nouveau record en 40 ans de 9,1 % en mai, se dirigeant vers les 11 % prévus par la Banque d'Angleterre d'ici octobre.

Cela pourrait mettre la pression sur la BoE pour qu'elle accélère le rythme de ses hausses de taux après que son mouvement d'un quart de point la semaine dernière ait été à la traîne d'une action plus robuste de la Réserve fédérale américaine et d'autres.

Mais la livre sterling a chuté, gardant un œil sur les risques de récession qui pourraient obliger la BoE à rester sur ses positions dans les mois à venir. En effet, les attentes des fabricants britanniques en matière de hausse des prix sont tombées à leur plus bas niveau depuis neuf mois en juin, selon des données récentes.

Les revendications salariales, reproduites à travers l'Europe, reflètent ce que l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philip Lane, a appelé la "psychologie de l'inflation", où le comportement des consommateurs perpétue l'inflation.

Et les pressions sur les prix obligeront la Réserve fédérale à opter pour une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en juillet, puis de 50 points de base en septembre, prédit un sondage Reuters.

Tous les yeux sont donc tournés vers le patron de la Fed, Jerome Powell, qui sera au Capitole plus tard mercredi et à nouveau jeudi pour expliquer au Congrès comment il compte dompter l'inflation.

La crainte d'une récession au bout du chemin pèse sur les marchés, ce qui se reflète dans la baisse des rendements obligataires, les emprunts allemands et américains à 10 ans sont en baisse de 7 points de base. Les actions mondiales glissent à nouveau et les contrats à terme de Wall Bourse sont en baisse de plus de 1 %, menaçant d'annuler la clôture ferme de mardi.

Les écarts de rendement entre l'Allemagne et l'Europe du Sud se sont resserrés mardi après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé cette semaine son engagement à éviter la "fragmentation". Mais les marchés veulent voir une action rapide à ce sujet, surtout après que Lane ait déclaré qu'une hausse de 25 points de base de la BCE était gravée dans le marbre pour juillet.

Graphique : UK US EZ CPI - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwboqlvo/UK%20US%20Euro%20CPI.PNG

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

-Franc Elderson, vice-président de la BCE, Luis de Guindos s'exprime

-Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, Charles Evans, président de la Fed de Chicago, prennent la parole.

-La Banque nationale tchèque augmente ses taux de 100 points de base.

-Taux hypothécaire américain

-Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans