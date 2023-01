Marketmind : Le Japon hésite

A en juger par la réaction de mercredi, les marchés mondiaux estiment que le Japon finira par abandonner sa politique monétaire ultra-libre malgré un doublement obstiné cette semaine - et les ruines outre-mer pourraient être moins importantes que ce que l'on craignait.

Après des semaines de spéculation, la Banque du Japon a laissé ses taux d'intérêt très bas inchangés mercredi et a maintenu le plafond de rendement de ses obligations d'État à 0,5 %, défiant les attentes qu'elle retire progressivement le programme de relance au fur et à mesure que l'inflation augmente.

Mais après quelques fluctuations sauvages lors de l'annonce initiale, la réaction du marché a été plutôt modérée dans l'ensemble.

Le yen a d'abord plongé, puis a rapidement rebondi. Le dollar/yen est repassé sous les 130 - à peu près là où il a clôturé jeudi dernier - et reste en baisse de 1,2 % sur l'année jusqu'à présent et de près de 15 % depuis octobre.

Le Nikkei japonais a terminé en hausse de 2,5 %, mais il a clôturé avant le rebond du yen dans les heures européennes.

Le rendement des obligations d'État à 10 ans du Japon est revenu vers le plafond de 0,5 % après une baisse initiale - indiquant comment la BOJ devra probablement continuer à acheter des centaines de milliards de dollars d'obligations pour conserver le plafond et comment cela est considéré comme insoutenable à long terme.

Les investisseurs ont maintenant les yeux rivés sur le départ du gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, en avril, comme point de départ d'un changement complet.

Les retombées outre-mer ont été encore plus modérées, les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street ayant peu changé et les rendements du Trésor américain oscillant autour de 3,50 %, où ils se trouvent depuis la semaine dernière.

La pression sur le dollar se poursuit plus largement alors que l'attention se tourne à nouveau vers la santé de l'économie américaine, les spéculations de la Réserve fédérale et le déroulement de la saison des bénéfices.

La publication des prix à la production, des ventes au détail et de la production industrielle de décembre aux États-Unis, plus tard mercredi, occupe maintenant le devant de la scène. Un grand nombre d'intervenants de la Fed sont également au programme.

Dans les résultats des entreprises, les fortunes divergentes au sein du monde de la banque d'investissement ont dominé mardi.

Les titans de Wall street se sont divisés : l'action de Morgan Stanley a bondi grâce à l'augmentation des revenus de la gestion de patrimoine, tandis que Goldman Sachs a dérapé après que les résultats aient révélé une hausse des coûts et une augmentation des fonds de réserve.

Ailleurs, Microsoft prévoit de supprimer des milliers d'emplois, certains rôles devant être éliminés dans les divisions des ressources humaines et de l'ingénierie, selon les médias.

Walt Disney a défendu sa décision de refuser à Nelson Peltz un siège au conseil d'administration, affirmant que l'investisseur activiste "n'avait pas les compétences et l'expérience" pour aider le géant des médias et du divertissement.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Inflation des prix à la production, ventes au détail, production industrielle de décembre aux États-Unis, indicateur NAHB du marché du logement de janvier, stocks des entreprises et des détaillants de novembre, données du Trésor de novembre sur les avoirs à l'étranger. La Fed publie le Livre Beige sur les conditions économiques. Le Trésor américain met aux enchères des obligations à 20 ans.

* Décision de politique générale de la Banque du Japon. Forum économique mondial à Davos, Suisse.

* Le président de la Réserve fédérale de Kansas City Esther George, le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, le chef de la Fed de St Louis James Bullard, le chef de la Fed de Dallas Lorrie Logan, le chef de la Fed de Philadelphie Patrick Harker prennent tous la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Alcoa, Charles Schwab, Discover, Kinder Morgan, Prologis, PNC, JB Hunt