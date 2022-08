Marketmind : Le barrage du rendement des obligations américaines à deux ans éclate

Un autre barrage a éclaté, la hausse des taux d'intérêt, qui ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans, juste à côté de 3,50 %, inondant les marchés mondiaux d'incertitudes et de craintes supplémentaires.

Lundi, la Bourse a réussi à récupérer une partie de ses pertes antérieures, mais a tout de même clôturé dans le rouge, ce qui est remarquable compte tenu de l'ampleur de la chute de vendredi. L'incapacité à rebondir reflète la nervosité des investisseurs en ce moment.

Non seulement ils doivent s'adapter à une Réserve fédérale hawkish, mais la Banque centrale européenne semble également prête à accélérer le rythme des hausses de taux d'intérêt. Les obligations se vendent dans le monde entier, le dollar s'envole, et aucun coin du monde de l'investissement n'est épargné par les retombées.

L'ampleur de la hausse du rendement des obligations américaines à deux ans est vraiment remarquable - il y a un an, il n'était que de 16 points de base, aujourd'hui il a frôlé les 350 points de base. Avec la Fed qui va probablement continuer à resserrer sa politique, peu de gens parieraient contre une nouvelle hausse.

Les déboires de la Chine n'aident pas non plus. Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans par rapport au dollar et la barrière psychologique de 7,00/$ est à portée de main.

Mardi, les rapports sur les résultats des entreprises chinoises pourraient donner de nouveaux indices sur la santé - ou non - des secteurs immobilier et financier, avec ICBC, Bank of China, China Construction Bank et China Resources Land qui publieront tous leurs résultats du premier semestre.

Les données sur l'emploi au Japon constituent la principale publication du calendrier macroéconomique de l'Asie mardi - le taux de chômage devrait rester stable à 2,6 % - tandis que la hausse des taux devrait porter atteinte aux approbations de construction de logements en Australie.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

Taux de chômage au Japon (juillet)

Approbations de construction en Australie (juillet)