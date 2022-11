Marketmind : Le bien est le mal ? Cela dépend de qui ou de ce que vous êtes

Le bien est à nouveau le mal - ou vice versa - alors que les marchés s'inquiètent de l'optimisme des ventes au détail aux États-Unis, qui entraînera une hausse des taux d'intérêt à plus long terme.

Une partie de la performance supérieure aux attentes est probablement due à la hausse des prix, mais le succès de Walmart suggère que les remises stimulent les volumes et pourraient être désinflationnistes.

Quoi qu'il en soit, les ventes hors automobiles et essence ont enregistré une solide hausse de 0,9 % et le groupe de contrôle du PIB une hausse de 0,7 %. Cela a poussé le PIB actuel de la Fed d'Atlanta à 4,4 %, ce qui implique que l'économie s'accélère et ne ralentit pas. Ce qui est mauvais pour Wall street pourrait être bon pour tous les autres.

L'aplatissement haussier des bons du Trésor a été frappant, avec une forte reprise de la partie longue et une courbe qui s'est repliée si loin que les rendements à 10 ans sont inférieurs de 10 points de base au taux effectif des fonds fédéraux.

Lorsqu'il est moins cher d'emprunter pendant une décennie qu'au jour le jour, cela suggère que le marché obligataire fait le pari que la Fed devra relever les taux si haut que la récession sera inévitable.

On pourrait penser qu'au 21e siècle, les praticiens de la science noire auraient trouvé un moyen de contrôler l'inflation autrement qu'en mettant les gens au chômage. Ce qui est bon pour les obligations sera mauvais pour tous les autres.

Ce qui nous amène à la déclaration d'automne du chancelier britannique, où des hausses d'impôts et des réductions de dépenses sont au menu, ainsi qu'une surcharge de 11,1 % pour l'inflation.

L'austérité est apparemment nécessaire pour rassurer les investisseurs sur la crédibilité fiscale du gouvernement, mais seulement parce qu'ils ont été si alarmés par la dernière tentative de Downing Street de présenter un mini-budget. Ainsi, ce qui est bon pour les marchés doit être mauvais pour tous les autres.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Une foule d'intervenants des banques centrales, dont au moins cinq de la Fed et d'autres de la BCE, de la BoE et de la BNS.

Plus de nouvelles sur le commerce de détail avec les résultats d'Alibaba, Macy's, Kohl's et Gap.