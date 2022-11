Marketmind : Le brouillard de la guerre

Les investisseurs veulent clairement faire grimper les actions et les actifs à risque pour tenter de compenser une année morose, et ils reçoivent un coup de pouce opportun grâce aux chiffres étonnamment faibles de l'inflation américaine.

La direction quotidienne semblant être déterminée par le flux et le reflux des espoirs d'un pivot de la Fed, ils ont peut-être oublié la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et ses risques de débordement potentiellement catastrophiques.

Les investisseurs ont été secoués mardi de toute complaisance qui aurait pu s'installer par des rapports selon lesquels une explosion dans le village polonais oriental de Przewodow, qui a tué deux personnes, a été causée par des missiles russes traversant la Pologne.

La Russie a démenti ces rapports, les qualifiant de "provocation délibérée" ; Washington les a qualifiés d'"incroyablement préoccupants" ; le président ukrainien Zelenskiy a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque russe sur le territoire de l'OTAN et que cela marquait une "escalade significative".

Dans le brouillard de la guerre, la clarté est difficile à trouver.

Les rapports ont fait chuter le Nasdaq de près de 2 %, ont brièvement fait plonger le Dow dans le rouge et ont retranché 5 à 10 points de base aux rendements du Trésor américain sur toute la courbe.

Wall street a tout de même clôturé dans le vert grâce à une hausse moins importante que prévu des prix à la production aux États-Unis, une preuve supplémentaire, après les données IPC de jeudi, que l'inflation a atteint un sommet.

Il reste à voir comment les marchés asiatiques ouvrent mercredi. Les perspectives d'inflation s'améliorent et les marchés s'en accommodent - le S&P 500 a augmenté de 12 % depuis le creux du 13 octobre, le Dow de 17 % et le Nasdaq de près de 10 % rien que depuis jeudi dernier.

Mais avec les dirigeants mondiaux réunis en Indonésie pour le sommet du G20, la guerre et les risques géopolitiques sont à nouveau au premier plan dans l'esprit des investisseurs. Ou ils devraient l'être.

Actions américaines et tensions géopolitiques

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mercredi :

- Prix des logements en Chine (octobre)

- Commandes de machines au Japon (septembre)

- Croissance des salaires en Australie (T3)