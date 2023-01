Marketmind : Le calme avant la tempête

Le début de la semaine s'annonce calme en Asie ce lundi, mais ne vous y trompez pas - ce pourrait être le calme avant la tempête.

Une série d'indicateurs économiques régionaux, dont le chômage au Japon et les indices PMI de la Chine, de l'Australie et de l'Inde, ainsi que les emplois non agricoles aux États-Unis et les décisions sur les taux d'intérêt aux États-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni, fourniront certainement un feu d'artifice plus tard dans la semaine.

Dans cette optique, les investisseurs pourraient choisir lundi de réduire leur exposition à la surabondance de risques événementiels, surtout à l'approche de la fin du mois et compte tenu de l'ampleur de la hausse des actions depuis le début de l'année.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est à son plus haut niveau depuis neuf mois et a augmenté de plus de 30 % depuis son plus bas niveau d'octobre. Il a progressé au cours de 11 des 13 dernières semaines et est en passe de réaliser un gain mensuel de 11 %.

GRAPHIQUE - Marchés mondiaux en 2023

Cette performance est largement supérieure à celle du S&P 500, des actions de la zone euro et du Royaume-Uni, du Nikkei 225 du Japon et de l'indice MSCI World, de sorte qu'une petite prise de bénéfices pourrait être envisagée.

En Inde, Gautam Adani fait face à une journée critique lundi, la deuxième journée d'enchères de la vente d'actions de son entreprise phare, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, étant éclipsée par une déroute de 48 milliards de dollars des actions du milliardaire indien, déclenchée par le rapport d'un vendeur à découvert américain.

La Chine rouvre ses portes après les vacances du Nouvel An lunaire, les volumes d'échanges en Asie vont donc revenir à quelque chose qui ressemble à la normale. Juste à temps pour une période de 24 heures potentiellement agitée mercredi et jeudi, lorsque la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre annonceront leurs dernières décisions politiques.

Le débat sur la récession ou l'atterrissage en douceur aux États-Unis, et le "pivot" ou la "hausse pour plus longtemps" de la Fed pourrait acquérir plus de clarté après la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi. Pour l'instant, les verres des investisseurs sont à moitié pleins.

GRAPHIQUE-Les actions mondiales ont gagné 4 000 milliards de dollars depuis le début de l'année

L'"indice de peur" de Wall street - l'indice de volatilité VIX - est passé vendredi sous la barre des 18,0 pour la première fois depuis plus d'un an, et, peut-être un peu sous le radar, la volatilité du marché obligataire américain est maintenant à son plus bas niveau depuis juin dernier.

Sur le front des données asiatiques cette semaine, les indices des directeurs d'achat chinois donneront l'image la plus récente de la façon dont la plus grande économie de la région émerge des restrictions du zéro COVID, tandis que les chiffres du chômage et des ventes au détail japonais sont publiés mardi.

Il y a un déluge de rapports sur les bénéfices japonais cette semaine, provenant de titans d'entreprises comme SoftBank, Sony, Sumitomo et des institutions financières Mizuho, Daiwa et Mitsubishi UFJ.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Commerce néo-zélandais (décembre)

- PIB allemand (T4)

- Indicateurs de sentiment de la zone euro (janvier)