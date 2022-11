Marketmind : Le chat, la souris et les 5%

Le jeu du chat et de la souris entre la Fed et les marchés financiers s'est intensifié autour des taux d'intérêt maximaux de 5 % l'année prochaine, alors que les vacances de Thanksgiving de la semaine prochaine se profilent.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont été catégoriques toute la semaine : les signes encourageants de désinflation en octobre ne suffiraient pas à les détourner d'un nouveau resserrement monétaire - surtout si les marchés assouplissent prématurément les conditions financières.

Et alors que les rendements des obligations du Trésor ont à nouveau baissé cette semaine et que les taux hypothécaires fixes américains sont repassés sous la barre des 7 % dans l'une des plus fortes baisses hebdomadaires depuis des décennies, la Fed a répliqué avec force.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a été le dernier d'une longue série à jeter de l'eau froide sur tout espoir d'une pause dans la politique de la Fed, déclarant que les taux devraient passer de 4 % à plus de 5 % pour être "suffisamment restrictifs" pour freiner l'inflation.

Le battement de tambour a eu l'effet escompté. Le taux maximal implicite de la Fed pour l'année prochaine est repassé au-dessus de 5 % pour la première fois depuis le rapport d'inflation étonnamment faible de la semaine dernière et les rendements des bons du Trésor à deux ans ont regagné 4,5 %.

Le S&P500 a clôturé dans le rouge jeudi, bien que les contrats à terme sur actions se soient stabilisés à nouveau tôt vendredi. Le dollar a rechuté. Alors que les dernières mises en chantier et enquêtes auprès des entreprises américaines continuent de s'affaiblir, le marché du travail reste tendu et les signes de récession pure et simple restent insaisissables.

En Europe, l'euro, les rendements des obligations en euros et les actions des banques ont grimpé vendredi alors que la Banque centrale européenne se préparait à entamer le plus grand retrait de liquidités du système bancaire de la zone euro de sa courte histoire. L'annonce de la BCE juste après 1100 GMT détaillera le montant que les banques prévoient de rembourser sur les 2,1 trillions d'euros (2,17 trillions de dollars) de crédit pluriannuel qu'elles ont pris dans le cadre des opérations de refinancement à long terme ciblées.

La livre sterling a regagné le terrain perdu alors que les investisseurs évaluaient le budget britannique révisé de jeudi par le ministre des finances Jeremy Hunt, qui a défié les critiques de ses 55 milliards de livres d'impôts et de dépenses en insistant sur le fait que le plan devait s'attaquer à une inflation élevée depuis 41 ans. Toutefois, l'ampleur de cette compression et la hausse des taux d'intérêt signifient que l'organisme de surveillance budgétaire du gouvernement prévoit désormais deux années de déflation totale au Royaume-Uni à partir de la mi-2024.

Les craintes pour l'avenir du géant des médias sociaux Twitter se sont encore accrues, car on estime que des centaines d'employés de Twitter ont quitté l'entreprise en difficulté à la suite de l'échéance fixée jeudi par le nouveau propriétaire Elon Musk, selon laquelle les employés devaient s'engager à travailler de "longues heures à une intensité élevée" ou partir.

Le monde de la crypto a continué à panser ses plaies au milieu des révélations et des répercussions entourant l'effondrement de la bourse FTX. Le cadre embauché pour diriger FTX Group à travers la faillite a proposé ses premières conclusions de transferts de fonds inappropriés et de mauvaise comptabilité, le décrivant jeudi comme un "échec complet" des contrôles.

Principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Réunion des dirigeants de l'APEC à Bangkok

* Ventes de logements existants en octobre

aux

États-Unis

* Données de la Banque centrale européenne sur le remboursement des prêts TLTRO des banques ; discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde

* Discours de la présidente de la Réserve fédérale de Boston Susan Collins

* Résultats des entreprises américaines : JD.com

