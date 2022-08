Marketmind : Le choc Powell rencontre le choc électrique

Alors même que les marchés américains se réajustent à l'horizon des taux d'intérêt plus sévères qui a émergé de la conférence de Jackson Hole la semaine dernière, les nuages d'orage à l'étranger sont impossibles à ignorer pour ceux qui craignent une récession mondiale et une inflation vertigineuse.

Le choc aveuglant des prix de l'énergie lié à la Russie en Europe - où les prix de gros du gaz naturel sont plus de cinq fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an et les contrats d'électricité pour l'année prochaine jusqu'à 10 fois plus chers qu'il y a 12 mois - renforce les risques d'inflation, de taux d'intérêt et de récession outre-Atlantique.

Alors que le gaz russe transitant par le gazoduc Nordstream 1 devrait à nouveau s'arrêter pour des raisons de maintenance pendant trois jours à partir de mercredi, les niveaux d'anxiété sur les marchés de l'énergie et de l'électricité ont atteint un nouveau pic de fièvre lundi. Et maintenant, l'Union européenne est contrainte d'envisager une intervention qui pourrait impliquer un plafonnement des prix et une remise en question de l'ensemble du marché de la tarification de l'électricité basé sur le gaz. [L

Allemagne, qui a mis en garde depuis des mois contre la nécessité d'éviter un moment Lehman Brothers pour le secteur de l'énergie, a tenté de calmer les chevaux cette semaine en montrant son stockage de gaz pour l'hiver bien en avance sur le calendrier, le soutien national et européen en cours et la perspective de subventionner les prix.

La perspective d'une action à l'échelle de l'UE a fortement fait reculer les prix de l'électricité et du gaz naturel de leurs sommets de mardi - mais le coût pour les gouvernements de l'allègement du fardeau et des renflouements en série est compté sur les marchés obligataires. De plus, les inquiétudes plus générales concernant l'énergie ont été aggravées par la hausse des prix du pétrole brut cette semaine, les troubles en Irak venant s'ajouter à un tableau géopolitique inquiétant.

Les marchés des devises ont été l'un des moyens par lesquels les marchés macroéconomiques ont tenté de fixer le prix du différentiel entre les États-Unis et l'Europe - faisant à nouveau grimper le dollar au cours de la semaine dernière par rapport à l'euro et à la livre sterling. Il s'est à nouveau replié mardi en raison de la baisse des prix de l'énergie en Europe.

Mais la perspective d'une inflation encore plus élevée incite la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre à augmenter leurs taux d'intérêt, les marchés à terme penchant désormais pour une hausse de 75 points de base de la BCE lors de sa prochaine réunion et pour un taux maximum de la BoE l'année prochaine, supérieur à celui de la Fed à près de 4,5 %. La stabilisation de l'inflation en août dans la zone euro cette semaine a été un soulagement, mais le choc énergétique de l'hiver à venir signifie que des taux plus élevés sont attendus.

Les marchés boursiers mondiaux et les contrats à terme américains ont fait une pause mardi après deux jours de ventes massives en raison des inquiétudes liées à la Fed et de l'espoir d'un répit dans la crise énergétique européenne.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Rapport de septembre sur la confiance des consommateurs

aux États-Unis

* Données JOLTS de juillet sur les emplois vacants aux États-Unis

* Résultats des entreprises aux États-Unis : Best Buy

Prix de l'électricité en Europe https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgorqlpb/One.PNG

Pays européens par stockage d'énergie