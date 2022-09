Marketmind : Le club des 75 pb

La plupart des grandes banques centrales du monde passent à la vitesse supérieure en procédant à des hausses de taux d'intérêt d'une ampleur historique pour refroidir leurs économies et faire baisser l'inflation - et certains signes montrent que cela fonctionne déjà.

On s'attend largement à ce que la Banque centrale européenne, plus tard dans la journée de jeudi, s'aligne sur la série de taux d'intérêt exceptionnels de 75 points de base de la Réserve fédérale américaine, les marchés étant désormais prêts à 80 % pour ce qui serait la plus grande hausse de taux jamais enregistrée. L'euro s'est stabilisé à l'avance autour de la parité avec le dollar.

La Banque du Canada a rejoint le club des 75 points de base mercredi, en portant son taux directeur à 3,25 %, son plus haut niveau en 14 ans, et en promettant davantage. Confrontée aux taux d'inflation les plus élevés du G7, la Banque d'Angleterre suivra probablement la semaine prochaine.

Et alors que les marchés attendaient de nouveaux signaux du chef de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée de jeudi, ses collègues décideurs qui se sont exprimés au cours des dernières 24 heures n'ont montré aucun signe de fléchissement dans leur campagne de resserrement. "Nous sommes là pour le temps qu'il faudra pour faire baisser l'inflation", a déclaré la vice-présidente Lael Brainard.

En effet, Goldman Sachs s'attend désormais à une hausse plus marquée des taux américains, prévoyant une nouvelle augmentation de 75 pb de la Fed ce mois-ci et de nouvelles hausses à 3,75-4 % d'ici la fin de l'année.

Mais au moment où les faucons s'envolent, certains signes montrent que le ralentissement économique mondial qu'ils recherchent par le biais d'un resserrement du crédit est déjà bien entamé et sape les prix de l'énergie et des matières premières qui ont exagéré les taux d'inflation élevés depuis des décennies.

L'enquête "Beige Book" de la Fed auprès des entreprises américaines, utilisée pour être examinée lors de sa prochaine réunion, a montré quelques signes encourageants d'une atténuation des pressions sur les prix, des pénuries de main-d'œuvre et des dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement.

Mais l'énergie a été le plus gros irritant et le soulagement a été le plus grand sur ce front - aidant les actions et les obligations de la planète malgré le barrage des hausses de taux d'intérêt.

Bien qu'ils se soient stabilisés jeudi, les prix du pétrole brut Brent ont chuté sous les 90 dollars le baril cette semaine, pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine en février, alors que les signes de ralentissement de la demande chinoise et les lockdowns COVID en cours dans ce pays ont rencontré les plafonds de prix européens, les aides aux ménages et les plans de réduction de la consommation d'électricité en hiver. [nL1N30F02T

Même les prix du gaz naturel européen, qui ont presque triplé cette année, ont reculé d'environ 40 % au cours des 10 derniers jours.

Le nouveau Premier ministre britannique, Liz Truss, présentera jeudi son plan pour limiter la flambée des factures d'électricité des consommateurs, avec une enveloppe qui devrait dépasser largement les 100 milliards de livres.

Les marchés des devises sont toutefois restés réticents.

Même si le dollar américain galopant a reculé légèrement face à l'euro avant la décision de la BCE, la livre sterling - qui a atteint mercredi son plus bas niveau depuis 1985 à 1,1403 $ avant de rebondir - est repassée sous la barre des 1,15 $ dans un contexte d'inquiétude quant à la confiance des investisseurs étrangers dans les obligations d'État britanniques.

Le yen, qui a plongé à son plus bas niveau en 24 ans à près de 145 par dollar mercredi, est également retombé malgré l'inquiétude croissante des responsables du gouvernement japonais face à la vitesse de son déclin et les avertissements d'action pour arrêter les mouvements "spéculatifs".

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Décision politique de la Banque centrale européenne

* Discours du président de la Fed, Jerome Powell ; discours du chef de la Fed de Chicago, Charles Evans

* Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, prend la parole.

* La Fed publie le Livre Beige sur la situation économique

GRAPHIQUE : Augmentation du taux de la BCE

GRAPHIQUE : " taux final " de la Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mypmnzayovr/One.PNG

GRAPHIQUE : Histoire de la livre https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgnlkxvb/Two.PNG

GRAPHIQUE : Actions japonaises