Marketmind : Le compte à rebours final

C'est à ce moment-là que les données sur l'inflation américaine de septembre seront publiées, et que les banques centrales du monde entier sauront plus précisément si elles devront patauger sur le marché des changes pour soutenir leurs devises.

Pour certains, ce sera un nouveau territoire. Pour d'autres, ce sera un territoire familier. Pour tous, être obligé de dépenser des milliards de dollars de réserves de change est un territoire inconfortable.

L'envolée record du dollar cette année fait des ravages sur les marchés mondiaux. Une forte impression d'inflation aux États-Unis le poussera probablement encore plus haut, intensifiant la détermination des banques centrales du monde entier à se préparer au combat.

Les décideurs politiques en Asie sont en première ligne, notamment ceux de Tokyo. Le dollar est à un nouveau sommet de 24 ans, à près de 147,00 yens, au-dessus des niveaux qui ont incité la Banque du Japon à dépenser 20 milliards de dollars en interventions de change pour soutenir le yen le mois dernier.

GRAPHIQUE : Yen japonais et prix à l'importation -

La BOJ a des poches plus profondes que ses pairs, mais le dollar/yen est un marché bien plus profond. Les décideurs politiques du continent espèrent probablement un rapport d'inflation américain mou, ce qui leur permettrait de gagner du temps.

Mais tout soulagement pourrait être éphémère. La liquidité sur tous les marchés est mince, et la demande de garanties - principalement des dollars - est élevée. Les swaps de base interdevises, essentiellement une mesure de la pénurie de dollars et du stress général sur le marché, atteignent des niveaux alarmants.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mardi qu'elle ne voyait aucun signe de stress ou de volatilité excessive sur les marchés financiers. Il est peu probable que les investisseurs et les décideurs politiques du monde entier partagent son sentiment de calme, surtout si l'inflation américaine de jeudi est plus élevée que prévu.

Les principaux développements qui pourraient donner plus de direction aux marchés jeudi :

Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

Prêts bancaires au Japon (septembre)

Inflation des prix à la production au Japon (septembre)

Décision sur le taux de prêt à 1 an en Chine

(Reportage de Jamie NcGeever à Orlando, Floride ; Montage de Josie Kao)

(Reuters) - Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever