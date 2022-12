Marketmind : Le danger des prêts de la Chine

Alors que les investisseurs entrent dans un schéma d'attente avant les décisions clés des banques centrales cette semaine, les marchés chinois sont sur la défensive après une nouvelle indication que le moteur de la croissance économique du pays est loin de ronronner.

Les nouveaux prêts bancaires ont certes doublé en novembre par rapport à un niveau historiquement bas le mois précédent, mais ils sont restés en deçà des attentes des analystes. Cela fait suite à la faiblesse surprenante du commerce et aux chiffres relativement mous de l'inflation la semaine dernière, et cela a suffi à faire baisser les actions et le taux de change.

Cela a rappelé aux investisseurs que l'optimisme récent entourant l'assouplissement des restrictions de la Chine concernant le taux zéro de TVA est peut-être un peu exagéré, et que le chemin de la reprise sera extrêmement difficile même si la réouverture économique est accélérée.

L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a déclaré lundi que la politique chinoise du COVID-19 a toujours été "dynamique et non rigide", ajoutant que les mesures seront encore assouplies dans un avenir proche et que les voyages internationaux dans le pays seront plus faciles.

Le yuan a chuté pour la deuxième fois seulement en deux semaines, tandis que les actions de Shanghai ont enregistré leur plus forte baisse en deux semaines. Les actions asiatiques ont également reculé, et ont maintenant baissé chaque jour sauf deux depuis le 24 novembre.

La prudence en Asie contraste avec le brillant début de semaine à Wall street, où les investisseurs parient qu'une lecture bénigne de l'inflation américaine de novembre mardi garantira une hausse des taux de 50 points de base de la Fed mercredi.

Les trois principaux indices américains ont augmenté de plus de 1 % lundi, ce qui devrait donner un coup de fouet aux marchés asiatiques à la première heure mardi.

En vérité, cependant, les attentes de la Fed n'ont guère évolué depuis un certain temps - le taux terminal implicite des États-Unis a surtout oscillé dans une fourchette de 10 points de base de part et d'autre de la marque de 5,00 % depuis environ un mois.

Trois développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mardi :

- L'inflation IPC américaine (novembre)

- Conditions commerciales de la NAB en Australie (novembre)

- Masse monétaire de la Corée du Sud (octobre)