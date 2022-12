Marketmind : Le dollar sur la ligne de l'emploi

Alors qu'il vient de clôturer son pire mois depuis 2010, la course haussière du dollar pourrait prendre fin.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a donné le feu vert à la vente cette semaine, surprenant les traders en ne repoussant pas l'assouplissement des conditions financières par les marchés au cours des dernières semaines.

Depuis que la Fed a augmenté de 75 points de base en novembre, les rendements du Trésor à 10 ans ont chuté de plus de 50 points de base et les taux hypothécaires ont suivi - effaçant une bonne partie du resserrement.

Suivant la baisse des rendements, le dollar se dirige vers le week-end avec une forte baisse par rapport au yen pour la semaine et des pertes moins importantes sur l'euro et la plupart des autres devises.

Le prochain test est le rapport sur l'emploi américain de vendredi matin, où une surprise à la baisse pourrait faire chuter davantage le dollar. Les économistes s'attendent à ce qu'environ 200 000 emplois aient été créés le mois dernier.

Plus que cela, et cela pourrait mettre une laisse sur le rallye obligataire et les freins à la chute du dollar.

Les marchés asiatiques ont fait du sur-place avant la publication du chiffre et se sont accrochés à l'optimisme concernant la réouverture de la Chine - sauf au Japon où les gains du yen ont servi de prétexte à des prises de bénéfices sur le marché boursier et où le Nikkei a chuté de 1,7 %.

L'achat d'actions, la montée en flèche des taux locaux et le recul du dollar semblent également avoir finalement donné une impulsion au dollar de Hong Kong, qui a rebondi de l'extrémité faible au milieu de sa fourchette commerciale.

Les limites imposées aux retraits d'un trust non coté de 69 milliards de dollars de Blackstone après d'importants rachats laissent entrevoir des pertes et des tensions dans les portefeuilles mondiaux. Des personnes connaissant bien le dossier ont déclaré que la plupart des rachats provenaient d'investisseurs asiatiques ayant besoin de liquidités.

Graphique : Conditions financières américaines https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpobmdexvd/Three.PNG

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Économie : Données commerciales d'octobre en Allemagne, prix à la production d'octobre dans la zone euro, emplois non agricoles de novembre aux États-Unis.

Intervenants : Barkin et Evans de la Fed, de Guindos de la BCE