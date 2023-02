Marketmind : Le jeu de l'attente

Après une série de commentaires bellicistes de la part des responsables des banques centrales, les investisseurs ont perdu leur appétit pour le risque vers la fin de la semaine. Le dollar américain a pris le dessus et les actions asiatiques se dirigent vers une deuxième semaine consécutive dans le rouge.

Les craintes d'un ralentissement économique, l'orientation de l'inflation et les préoccupations concernant le rythme du resserrement monétaire pèsent toutes sur le sentiment. Nous attendons donc la semaine prochaine, lorsque les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévues mardi, permettront de savoir si la désinflation est bel et bien en cours.

Mais avant cela, les données du PIB britannique pour le quatrième trimestre sont attendues plus tard vendredi et devraient être plates, selon un sondage Reuters. L'indice britannique FTSE 100 a atteint un nouveau sommet historique jeudi. C'est la troisième fois qu'il atteint un nouveau sommet en moins d'une semaine et le rapport sur le PIB influencera probablement le marché ce jour-là.

Les investisseurs attendent également que le gouvernement japonais présente le candidat au poste de gouverneur de la Banque du Japon, également prévu mardi. Les données de vendredi ont montré que les prix de gros en janvier ont augmenté de 9,5 % par rapport à l'année précédente, un autre signe de tensions inflationnistes qui pourrait maintenir la banque centrale sous pression pour qu'elle retire progressivement son programme de relance massif.

Dans le même temps, les prix départ usine de janvier en Chine ont baissé plus que ce que les économistes attendaient, tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente au cours du mois, mais juste en dessous de l'augmentation de 2,2 % que les économistes avaient prévue dans un sondage Reuters.

Dans le monde des affaires, l'attention sera portée sur la Standard Chartered britannique après que de nouvelles informations aient fait état d'un regain d'intérêt de la First Abu Dhabi Bank (FAB), le plus grand créancier des Émirats arabes unis, pour l'acquisition de la banque. FAB a déclaré vendredi qu'elle n'évaluait pas actuellement une éventuelle offre pour StanChart.

Dans la saga Adani, le fournisseur d'indices MSCI réduit la pondération de quatre sociétés du groupe Adani, y compris la société phare Adani Enterprises, ce qui porte un coup au conglomérat.

Depuis que le vendeur à découvert Hindenburg a publié son rapport sur Adani le mois dernier, quelque 110 milliards de dollars ont été effacés de la valeur des sept principales sociétés cotées du groupe.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : PIB britannique, production manufacturière et industrielle

Intervenants : Luis de Guindos, membre du conseil de la BCE, Huw Pill de la BOE